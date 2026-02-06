이중근 부영 회장 “출산율 1.5명까지는 1억 지원금 감내”
작년 36억 포함 누적 134억 지원
유엔데이 공휴일 재지정 주장도
부영그룹이 직원들에게 출산장려금 36억원을 지급했다. 현재까지 지급한 누적 출산장려금은 134억원에 달한다.
이중근(86) 부영그룹 회장은 5일 서울 중구 부영태평빌딩에서 올해 시무식을 열고 출산장려금을 지급했다(사진). 지난해 출산한 자녀 1인당 1억원씩 총 36억원이다. 전년도 지급액 28억원에서 8억원이 더 늘었다. 이날 출산한 직원과 해당 자녀 등 100여명이 참석했다.
부영그룹은 저출생 문제 해결에 도움을 주고 싶다는 이 회장 의지에 따라 2024년부터 출산장려금을 지급하고 있다. 시행 첫해에 앞선 3년분을 합해 70억원을 지급했다. 이 회장은 “국가 출산율 1.5까지 가는 동안은 (출산장려금 지급을) 감내해야 하지 않겠느냐 생각한다”고 말했다.
자리에는 9년 터울 출산 직원, 다문화가정 출산 직원 등이 따로 호명됐다. 두 자녀 이상 출산으로 총 2억원을 받은 직원도 11명에 달했다. 이 회장은 “(출산 자녀가 미래에) 집을 팔 대상도 역시 되기 때문에 고객을 미리 모시는 기분으로 진행해봤다”고 농담도 건넸다.
대한노인회장을 맡고 있는 이 회장은 이날 10월 24일 ‘유엔데이(국제연합일)’를 국가 공휴일로 재지정해야 한다고 재차 주장했다. 이날은 1950년부터 1975년까지 법정 공휴일이었지만 북한의 유엔 산하기구 가입에 대한 항의 표시로 공휴일 지정이 폐지됐다.
이 회장은 “대한민국은 식민지에서 군정으로, 군정에서 자주적 독립 국가로 나아가는 과정마다 유엔과 함께했다”고 말했다. 이어 “유엔데이 공휴일 재지정은 참전 60개국과의 외교적 관계를 개선하고 국격을 높이는 계기가 될 것”이라고 강조했다.
조효석 기자 promene@kmib.co.kr
