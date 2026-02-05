민주노총, 사회적 대화 불참하면서 “우리 빼고 AI 논의 안돼”
양경수 위원장 “신뢰 형성 먼저”
정부와 일대일 노정 교섭 방침
“아틀라스 도입, 노조 합의는 상식”
양경수(사진) 전국민주노동조합총연맹 위원장이 법정 사회적 대화 기구인 경제사회노동위원회(경사노위) 불참 입장을 유지하면서도 인공지능(AI) 전환 등 주요 이슈를 자신들이 빠진 경사노위에서 논의하면 안 된다고 주장했다. 민주노총은 대신 정부와 일대일 노정 교섭을 통해 각종 현안을 논의한다는 방침이다.
양 위원장은 5일 서울 중구 민주노총 회의실에서 열린 기자간담회에서 “만약 AI 도입 문제를 비롯한 중차대한 사안을 민주노총이 참여하지 않고 있는 경사노위에서 논의하겠다고 결정한다면 이는 논의 과정에서 민주노총을 배제하겠다는 정부의 입장으로 이해할 수밖에 없다”고 말했다.
그러면서도 양 위원장은 “경사노위의 구조가 정부 정책을 관철하기 위한 수단으로 전락해 왔다”며 경사노위에 불참하겠다는 입장을 고수했다. 민주노총은 1999년 2월 이후 정부 주도의 사회적 대화에 참여하지 않고 있다.
‘민주노총이 사회적 책임을 다하지 않는다’는 비판에 대해서는 “경사노위가 사회적 대화의 전부는 아니다”며 “민주노총은 정부위원회 약 70곳에 참여해 노사정 논의와 협의를 진행 중이고, 국회 사회적 대화에도 참여하고 있다”고 반박했다.
민주노총은 경사노위 참여보다 정부와 일대일 교섭에 무게를 두고 있다. 민주노총과 고용노동부는 오는 11일 노정 협의체를 출범할 예정이다. 양 위원장은 “민주노총이 노동부를 비롯한 각 부처와 노정 협의를 진행하는 과정에서 최소한의 신뢰 관계가 먼저 형성돼야 한다”며 “그 신뢰가 없는 상태에서 경사노위에 들어가는 것은 기울어진 운동장에서 뛰는 것과 다르지 않다”고 말했다.
최근 현대자동차그룹의 피지컬 AI 아틀라스 도입을 두고 민주노총 금속노조 현대차지부가 강하게 반대하는 데 대해 양 위원장은 “AI나 기술 발달을 저해하거나 막을 생각이 있는 것은 아니다”며 “노동 현장의 변화에 대해 노조와의 합의는 상식”이라고 설명했다.
민주노총은 노란봉투법(노조법 2·3조 개정 법률)이 시행되는 다음 달 10일 전까지 개정 노조법 시행령 폐기를 요구하는 투쟁에 집중한다는 계획이다. 노동부 시행령에 담긴 교섭창구 단일화 절차가 사실상 하청의 교섭권을 박탈한다며 날을 세우고 있다.
민주노총은 노조법 시행에 맞춰 내달 10일 ‘민주노총 투쟁 선포대회’를 열고, 4월에는 산별·업종별·의제별 결의대회, 7월에는 ‘원청교섭 원년 쟁취, 초기업 교섭 돌파’를 목표로 총파업에 돌입한다는 방침이다. 양 위원장은 “하청 노동자들이 실질적인 결정권을 가진 원청 사용자와 직접 대화할 수 있는 구조를 만들겠다”고 강조했다.
