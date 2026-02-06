집값 4억이면 주택연금 월 133.8만원… 가입 문턱도 낮춘다
3월부터 인상, 기대수령액 849만↑
치료·봉양 시 실거주 예외 적용
다음 달부터 주택연금 신규 신청자는 월평균 4만원가량 돈을 더 받게 된다. 6월부터는 질병 치료 등을 이유로 실거주하지 않는 경우에도 주택연금 가입이 가능해질 전망이다.
금융위원회와 한국주택금융공사는 이런 내용의 ‘2026년도 주택연금 개선방안’을 5일 발표했다. 주택연금은 주택을 금융기관에 담보로 맡기고 사망할 때까지 연금을 받는 제도다. 부부 중 한 명이 55세 이상이고 보유 주택 공시가격이 12억원 이하면 가입 가능하다.
금융위는 주택연금 월 지급액을 인상하기로 했다. 다음 달 가입자부터 주택연금 평균 가입자(72세·주택가격 4억원) 기준 월 수령액은 129만7000원에서 133만8000원으로 약 4만원 늘어난다. 기대여명까지 고려하면 전체 수령액은 약 849만원 증가한다.
취약 고령층에 대한 혜택도 커진다. 현재 부부 중 한 명이 기초연금 수급자이고 2억5000만원 미만의 1주택을 보유한 경우 우대형 주택연금을 적용받는다. 정부는 이 가운데 시가 1억8000만원 미만 주택 거주자에 대한 우대 폭을 더 늘릴 계획이다.
가입 초기 비용 부담도 줄어든다. 주택연금 가입 시 한 번에 내야 했던 초기보증료는 주택가격의 1.5%에서 1.0%로 인하된다. 가입 요건도 완화된다. 기존에는 실제로 거주해야 연금 가입이 가능했지만 6월부터는 질병 치료와 자녀 봉양 등 불가피한 사유가 있으면 실거주하지 않아도 신청이 가능해진다.
정부는 제도 개선을 통해 현재 약 2% 수준인 주택연금 가입률을 2030년까지 3%로 올린다는 방침이다. 금융위 관계자는 “향후 관계부처 등과 함께 지방 가입자 우대방안 등을 적극 발굴할 계획”이라고 말했다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사