“더 부드럽지만 강경하게”… 트럼프 이민 단속 전략 바뀌나
미네소타에서 요원 700명 철수
“조지아 구금사태 트럼프 몰라”
도널드 트럼프 미국 대통령이 미네소타주 미니애폴리스에서 발생한 총격 사망 사건 등과 관련해 강경 일변도의 이민 단속 전략을 수정할 수 있음을 시사했다. 지난해 ‘조지아주 한국인 근로자 체포·구금 사태’ 당시 트럼프 대통령이 해당 사실을 몰랐고, 사태의 배후엔 스티븐 밀러 백악관 부비서실장이 있다는 보도도 나왔다.
트럼프 대통령은 4일(현지시간) NBC 방송 인터뷰에서 ‘미니애폴리스 사태에서 무엇을 알게 됐느냐’는 질문에 “아마도 좀 더 부드러운 접근(softer touch)이 필요할 수 있다는 점을 깨달았다”고 답했다. 하지만 곧이어 “여전히 강경해야 한다”고 덧붙였다.
강경한 입장을 유지해야 한다고 했지만 연방요원의 총격으로 미국 시민이 연이어 사망한 후 여론이 악화되자 전략 수정을 내비친 것으로 풀이된다. 실제 이날 트럼프 행정부의 ‘국경 차르(최고책임자)’ 톰 호먼은 미네소타주에서 이민 단속 요원 700명을 철수시킨다고 밝혔다. 이에 따라 미네소타주의 연방 이민 단속 요원은 2000명 수준으로 축소된다.
백악관은 보도자료를 내고 미네소타주에서 그간 단속으로 살인 등 범죄 전력이 있는 불법 이민자 4000명을 체포했다고 주장했다. 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 “미니애폴리스에서 요원을 철수하기로 한 것은 이런 성과와 미네소타주의 전례 없는 협력에 따른 것”이라고 설명했다. 하지만 워싱턴포스트 등은 전체 명단이 공개되지 않았다고 지적하며 “범죄 전력이 있는 체포자의 정확한 수는 불분명하다”고 지적했다.
한편 월스트리트저널(WSJ)은 지난해 9월 조지아주 현대차그룹 배터리공장 건설 현장에서 한국인이 대거 이민단속요원에게 구금된 것과 관련해 트럼프가 이를 알지 못했다고 전날 보도했다. WSJ는 정부 관계자를 인용해 “한국인 근로자 300여명이 체포된 후 브라이언 켐프 조지아 주지사가 트럼프와 통화하며 석방을 요청했고, 이 과정에서 트럼프는 사적으로 해당 단속 사실을 ‘몰랐다’고 말했다”고 전했다. 해당 매체는 트럼프는 농장이나 공장에서 단속 작전을 원하지 않는다고 밝혔음에도 밀러가 대규모 단속을 주장했다고 설명했다.
