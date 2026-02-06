‘태릉CC 부지 개발’ 교통·문화재·환경 ‘3중 딜레마’

“친척도 안 오는 동네”
“엄청 부담되죠. 여기서 교통량이 더 늘면.” 지난 3일 오전 서울 노원구 화랑대사거리. 답하던 순경이 멈춰선 차들 사이로 뛰어들었다. 체증이 심해지기 전인 오전 7시20분인데도 꼬리물기 차량이 나타났기 때문이다. 순경 5명은 오전 7시부터 공릉동 방향 사거리 진입로에 콘(교통안전시설물)을 설치하고 교통정리를 하고 있었다.
45년째 이 지역에 사는 주민 A씨(80)는 골프장 방면 한 초등학교 앞에서 교통 봉사활동을 하고 있었다. 차들이 많아 등교하는 아이들이 걱정돼서라고 했다. 그는 “명절 때 퇴계원에서 친척이 오려다가도 막힐까봐 안 온다”고 했다. 오전 8시가 다가오자 교통량은 절정에 달했다.
주민들이 6년 전 부지 개발을 반대한 이유는 사실 유적도, 환경도 아닌 교통이었다. 한 부동산 중개업자는 “10여년 전 인근 갈매·별내지구 조성 땐 일자리가 늘 거란 기대라도 있었다”면서 “결국 일자리 없이 베드타운이 돼 교통체증만 늘었다는 학습효과가 있다”고 했다.
국민일보가 입수한 서울시 교통정보시스템(TOPIS) 자료에 따르면 지난해 12월 기준 구리·남양주 방면 태릉골프장 앞 진입로인 화랑로 지점(B-06)의 오전 8, 9시 평균 통행량은 각 1667대, 1889대다. 한 교통공학 전문가는 “고속도로 1개 차로의 시간당 용량이 약 2200대”라며 “단순계산할 건 아니지만 용량 한계치 같다”고 말했다. 여기에 6800가구가 더해지면 시간당 3000대가 넘는 ‘출근 폭탄’이 쏟아지는 셈이다. 정부가 내놓겠다는 교통대책에 물음표가 찍히는 이유다.
유네스코가 쥔 열쇠
사실 주민 반대보다 태릉골프장 부지 개발에 결정적인 요소는 따로 있다. 바로 옆에 조선왕조 문정왕후의 무덤인 태릉, 명종과 그 아내 인순왕후가 묻힌 강릉이 자리했다는 점이다.
최근 서울시와 정부 사이 정치싸움으로 번졌지만 문제의 본질은 세계문화유산 등재 취소 가능성이다. 2009년 이래 태강릉을 포함해 조선왕릉 40기는 한데 묶여 세계문화유산으로 등재돼 있다. 6년 전에도 최대 장애물은 이 문제였다. 1만 가구였던 규모를 6800가구로 줄인 것도, ‘세계유산영향평가를 거친다’고 한 것도 그래서다.
황평우 한국문화유산정책연구소장은 “등재 때부터 태릉은 영역 한복판에 도로가 나 있는 등 훼손이 커 유네스코가 눈여겨보는 곳”이라고 말했다. 유네스코는 해당국이 6년마다 유산 정기보고를 하도록 규정한다. 훼손에 따라 최악의 경우 등재가 취소된다는 얘기다. 실제로 영국 리버풀은 무리한 개발 탓에 2021년 자격을 박탈당했다.
황 소장은 “골프장 안에 태릉 홍살문 터가 있고, 연못 2개도 무덤에 딸린 것”이라고 설명했다. 그는 “세계유산영향평가를 거쳐도 통과 가능성이 높진 않다”면서 “조선왕릉은 40개 전체가 하나로 등재돼 유네스코가 전체 취소를 결정할 수도 있다”고 경고했다.
멸종위기종 살아도 ‘생태가치’ 없다?
또 다른 뇌관은 환경이다. 정부는 이번 발표에 “공공주택지구 조성 사업은 국무회의 등을 거쳐 그린벨트 해제 총량 예외 인정을 추진한다”고 명시했다. 구역 전체가 그린벨트인 태릉골프장에 해당하는 내용이다. 정부는 충분한 녹지공간을 조성하겠다지만 약속이 얼마나 유효할지 미지수다.
그린벨트가 아니더라도 태릉골프장의 환경적 가치는 높다. 2020년 서울시립대 환경생태연구실 환경생태조사에서 ‘비오톱(Biotope)’ 1등급 구역은 전체 73만7250㎡ 중 21.1%인 15만6167㎡였다. 생태 가치가 우수해 시 조례에 따라 개발이 제한되는 지역이다. 법정보호종인 원앙과 솔부엉이, 맹꽁이, 하늘다람쥐도 발견됐다.
김동언 서울환경연합 정책국장은 “이후 LH(한국토지주택공사) 발주로 1년여간 실시한 전략환경영향평가에서 1급 멸종위기종인 삵이 발견됐다. 광범위한 맹꽁이 서식지도 발견됐다”고 말했다. 그러나 정부는 이미 부지가 골프장으로 개발돼 생태가치가 없다는 입장이다.
정부 로드맵에 따르면 태릉골프장 부지는 세계유산영향평가를 거쳐 공공주택지구로 지정되고, 2030년 착공한다. 하지만 6년 전의 호언장담이 표류했듯 앞으로의 과정도 순탄치 않을 전망이다. 1만 가구에서 6800가구로 숫자만 줄었을 뿐 문제의 고차방정식은 풀이 과정조차 찾지 못한 상태다.
조효석 기자 promene@kmib.co.kr
