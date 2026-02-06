“8살 때부터 마음 속 작품… 시기 됐다 느껴”

새 앨범 발매 피아니스트 임윤찬



예약 판매 5천장 ‘골드’ 달성

“도전하고 싶은 곡 너무 많아”

피아니스트 임윤찬의 지난해 4월 미국 뉴욕 카네기홀 연주 모습. 새 앨범 ‘바흐: 골드베르크 변주곡’은 당시 공연 실황을 담았다. 유니버설뮤직 제공

“그저 매일매일 음악을 찾아 나가는 것이 가장 진리이고, 제 마음에 있는 것을 믿고 따르는 것이 중요할 것 같습니다.”





피아니스트 임윤찬(21)이 6일 새 앨범 ‘바흐: 골드베르크 변주곡’(사진) 발매를 앞두고 한국 언론과 서면 인터뷰를 가졌다. 2022년 반 클라이번 콩쿠르 우승 이후 세계 클래식계에서 센세이션을 일으키고 있지만, 임윤찬은 자신의 음악적 성취나 연주자로서의 기쁨을 묻는 질문에 이같이 담담하게 답했다.



바흐가 1741년 작곡한 골드베르크 변주곡은 건반 악기를 위한 대규모 변주곡이다. 아리아 주제와 30개의 변주 그리고 다시 아리아가 반복되는 32곡으로 이뤄져 있다. 긴 연주 시간 속에 흔들리지 않는 표현력과 테크닉을 필요로 하기 때문에 피아니스트들에게 평생 넘어야 할 산 같은 작품으로 꼽힌다. 이번 앨범은 스튜디오 녹음이 아니라 지난해 4월 25일 뉴욕 카네기홀에서 열린 공연 실황을 담았다. 임윤찬의 골드베르크 변주곡 연주는 이미 전 세계 관객과 평단으로부터 “최고의 해석 중 하나”라는 찬사를 받고 있다. 이미 예약 판매로만 5000장 이상의 판매량을 뜻하는 ‘골드’를 달성했다.



임윤찬은 “골드베르크 변주곡은 음악으로 쓴 한 인간의 ‘삶의 여정’이라고 생각한다. 여덟 살 때 글렌 굴드가 연주한 앨범으로 처음 듣고 그 웅장함과 아름다움에 감탄했다”면서 “그때부터 이 작품은 내 마음속에 늘 자리해 있었다. 이번에 특별한 계기는 없지만 이 곡을 해야겠다는 시기가 딱 다가온 것 같았다”고 밝혔다. 그러면서 “수많은 연주자의 골드베르크 음반을 들어봤는데, 곡을 깊이 공부하고 내 음악을 찾아가면서 궁극적으로는 내 안에 있는 골드베르크 변주곡만을 믿게 된 것 같다”고 부연했다.



클래식계에서는 연주자가 작품을 연주할 때 작곡가의 의도를 전달하는 매개자라는 입장과 연주자가 악보를 재해석해서 새로운 생명력을 불어넣어야 한다는 입장이 양립한다. 임윤찬의 경우 그동안의 연주를 볼 때 재해석에 무게중심이 있어 보인다. 하지만 임윤찬은 “두 가지 모두 필요하다. 작곡가의 의도만 살린다고 진정한 음악이 나오는 것도 아니고, 연주자가 자신의 개성만 살린다고 진정한 음악이 나오는 것도 아니라고 생각한다. 모든 위대함은 상반되는 것들이 공존함으로써 나오는 것 같다”고 말했다.



차기 레퍼토리에 관해 임윤찬은 “도전하고 싶은 곡은 너무 많아서 다 언급하기 어려울 정도”라면서 “다만 며칠 전 꿈에서 리사이틀을 했는데, 1부에 쇤베르크의 ‘3개의 피아노 소품집’ Op. 11과 바흐의 파르티타 6번 BWV. 830을 연주하고 2부에 베토벤의 디아벨리 변주곡 Op.120을 연주했던 기억이 난다”고 답했다.



장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ “그저 매일매일 음악을 찾아 나가는 것이 가장 진리이고, 제 마음에 있는 것을 믿고 따르는 것이 중요할 것 같습니다.”피아니스트 임윤찬(21)이 6일 새 앨범 ‘바흐: 골드베르크 변주곡’(사진) 발매를 앞두고 한국 언론과 서면 인터뷰를 가졌다. 2022년 반 클라이번 콩쿠르 우승 이후 세계 클래식계에서 센세이션을 일으키고 있지만, 임윤찬은 자신의 음악적 성취나 연주자로서의 기쁨을 묻는 질문에 이같이 담담하게 답했다.바흐가 1741년 작곡한 골드베르크 변주곡은 건반 악기를 위한 대규모 변주곡이다. 아리아 주제와 30개의 변주 그리고 다시 아리아가 반복되는 32곡으로 이뤄져 있다. 긴 연주 시간 속에 흔들리지 않는 표현력과 테크닉을 필요로 하기 때문에 피아니스트들에게 평생 넘어야 할 산 같은 작품으로 꼽힌다. 이번 앨범은 스튜디오 녹음이 아니라 지난해 4월 25일 뉴욕 카네기홀에서 열린 공연 실황을 담았다. 임윤찬의 골드베르크 변주곡 연주는 이미 전 세계 관객과 평단으로부터 “최고의 해석 중 하나”라는 찬사를 받고 있다. 이미 예약 판매로만 5000장 이상의 판매량을 뜻하는 ‘골드’를 달성했다.임윤찬은 “골드베르크 변주곡은 음악으로 쓴 한 인간의 ‘삶의 여정’이라고 생각한다. 여덟 살 때 글렌 굴드가 연주한 앨범으로 처음 듣고 그 웅장함과 아름다움에 감탄했다”면서 “그때부터 이 작품은 내 마음속에 늘 자리해 있었다. 이번에 특별한 계기는 없지만 이 곡을 해야겠다는 시기가 딱 다가온 것 같았다”고 밝혔다. 그러면서 “수많은 연주자의 골드베르크 음반을 들어봤는데, 곡을 깊이 공부하고 내 음악을 찾아가면서 궁극적으로는 내 안에 있는 골드베르크 변주곡만을 믿게 된 것 같다”고 부연했다.클래식계에서는 연주자가 작품을 연주할 때 작곡가의 의도를 전달하는 매개자라는 입장과 연주자가 악보를 재해석해서 새로운 생명력을 불어넣어야 한다는 입장이 양립한다. 임윤찬의 경우 그동안의 연주를 볼 때 재해석에 무게중심이 있어 보인다. 하지만 임윤찬은 “두 가지 모두 필요하다. 작곡가의 의도만 살린다고 진정한 음악이 나오는 것도 아니고, 연주자가 자신의 개성만 살린다고 진정한 음악이 나오는 것도 아니라고 생각한다. 모든 위대함은 상반되는 것들이 공존함으로써 나오는 것 같다”고 말했다.차기 레퍼토리에 관해 임윤찬은 “도전하고 싶은 곡은 너무 많아서 다 언급하기 어려울 정도”라면서 “다만 며칠 전 꿈에서 리사이틀을 했는데, 1부에 쇤베르크의 ‘3개의 피아노 소품집’ Op. 11과 바흐의 파르티타 6번 BWV. 830을 연주하고 2부에 베토벤의 디아벨리 변주곡 Op.120을 연주했던 기억이 난다”고 답했다.장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지