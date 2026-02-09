충북, 임신~육아 촘촘한 지원… 출생아 수 증가율 전국 1위

[이제는 지방시대]

4년 만에 年출생아 8000명 넘어서

소득 등 각종 지원기준 과감히 철폐

한부모·다자녀 등 맞춤형 지원 효과

충북도청 직원들이 도청 광장에서 ‘아이 낳고 기르기 좋은 충북’이 적힌 손팻말을 들고 기념촬영을 하고 있다. 충북도는 다태아·다자녀 가정 지원을 확대하는 등 맞춤형 정책을 지속해서 추진할 계획이다. 충북도 제공

지난해 충북에서 태어난 영아가 8000명을 넘어섰다. 연간 출생아 수 8000명을 넘어선 것은 8330명을 기록한 2021년 이후 처음이다.



행정안전부 주민등록 기준 출생등록 통계에 따르면 지난해 충북지역 출생아 수는 8336명으로 집계됐다. 2024년 7639명보다 9.1% 증가했다. 전국 17개 시·도 가운데 가장 높은 9.1%의 증가율을 기록했다. 전국 평균 증가율은 6.6%였다.



올해 출생아 목표는 1만명



충북 도내 출생아 수는 2021년 8330명에서 2022년 7576명으로 하락한 뒤 2023년 7683명으로 상승세를 보였다. 도내 11개 시·군 가운데 제천시, 증평군, 진천군을 제외하고 모든 시·군에서 출생아 수가 늘어난 것으로 나타났다.



충북도는 1000만원 출산·육아수당과 초다자녀 가정지원 사업, 임산부 태교여행 등 맞춤형 저출생 정책이 긍정적으로 작용한 결과로 분석했다. 올해는 출생아 1만명 목표다. 결혼과 임신, 출산, 돌봄, 양육 전반에 걸친 촘촘한 정책을 추진한다.



우선 임신을 준비하는 단계부터 출산에 이르기까지 비용 부담을 대폭 낮춘다. 소득 기준 없이 모든 난임 부부를 대상으로 시술비를 지원한다. 체외수정·인공수정 시술비와 비급여 항목인 배아동결, 유산방지제, 착상유도제에 더해 냉동난자 해동비까지 추가로 지원한다. 결혼 여부나 자녀 유무와 관계없이 20~49세 남녀를 대상으로 하는 임신 사전 건강관리 지원 사업은 검사비를 최대 3회까지 늘려 지원한다.



임산부 산후 조리비 지원도 확대한다. 기존 출산 산모에 한정했던 지원 대상을 임신 16주 이상 유산·사산을 경험한 산모까지 포함한다. 의료 접근성이 낮은 일부 지역 임산부를 위한 교통비는 실비 정산 방식에서 1회당 5만원 정액 지급으로 전환하고 결혼·출산 가정은 기존 3년(총 150만원)에서 5년(총 250만원)으로 대출이자를 지원한다.



출산 이후 양육 과정에서 발생하는 비용 부담도 덜 수 있도록 아동수당 지급 대상을 기존 8세 미만에서 9세 미만 아동까지로 확대하고 지급액도 월 10만원에서 최대 12만원까지 인상한다.



공동육아나눔터는 인구감소지역과 인구 20명 미만 지역을 중심으로 확대 운영한다. 제천, 진천, 단양 등 5곳을 대상으로 야간과 주말 운영을 확대하고 돌봄 프로그램을 상시 운영한다.



도는 지자체가 보험 가입과 비용을 전액 책임지는 어린이집 안전보험 단체가입 제도도 새롭게 도입해 어린이집 안전관리를 대폭 강화한다. 영유아 사고뿐 아니라 보육교직원 상해와 권익 보호까지 포함한 보험을 전면 지원한다.



한부모 지원 등 양육지원 강화



양육지원은 더 두텁게 돕는다. 한부모 가족 자녀양육비 지원 대상을 중위소득 63% 이하에서 65% 이하로 확대하고 아빠 육아 참여 프로젝트인 충북 아빠단은 참여 인원을 1000명으로 확대하고 운영 프로그램도 기존 8회에서 연 20회로 늘려 부모가 함께 키우는 양육 환경을 조성해 나간다는 방침이다.



도는 아이 수가 많을수록 부담이 커지는 현실을 고려해 다태아·다자녀 가정에 대한 지원 기준을 완화하고 주거까지 아우르는 맞춤형 정책을 추진한다. 다태아 출산가정 조제분유 지원 사업은 소득 기준을 전면 폐지하고 만 12개월 이하 모든 다태아 영아에게 월 최대 10만원의 분유 구입비를 지원한다. 도내 모든 시·군에서 18세 이하 자녀 4명을 둔 가정에는 1년에 100만원, 5자녀 가구에는 자녀 1인당 연 100만원이 지원된다.



김영환 충북지사는 8일 “충북의 저출생 대응 정책은 단기 처방이 아닌 생애주기별 종합대책을 중심으로 설계됐다”며 “난임 극복부터 결혼, 임신·출산, 양육·돌봄, 다자녀 지원에 이르기까지 촘촘한 맞춤형 정책이 연속성 있게 추진되고 있다”고 말했다.



김영환 충북지사

“도정 중심은 아이·부모 행복… 그림책정원1937이 그 상징”

“전국서 찾는 복합문화공간 만들 것”





"충북 도정의 중심은 아이와 부모의 행복이고 '그림책정원1937'은 이들을 중심에 둔 충북의 선택입니다."



김영환(사진) 충북지사는 지난달 27일 도청 섬김의 방에서 진행된 국민일보 인터뷰에서 오는 3월 개관을 앞둔 그림책정원1937에 대해 이같이 설명했다. 지난해 9월 착공한 그림책정원1937은 지어진 지 88년 된 국가등록문화유산 충북도청 본관 건물이 그림책 도서관으로 탈바꿈한 복합문화공간이다.



김 지사는 민선 8기 들어 도청에 담장 철거를 시작으로 주차장을 없애고 광장을 만들었다. 도지사 집무실이 들어선 본관을 그림책 도서관으로 조성해 자녀와 부모 모두가 행복한 충북을 완성한다는 구상이다. 도청 인근 벙커는 전시 공간으로 일반에 개방했다. 450대의 차량을 수용할 수 있는 도청 후생복지관 주차장이 6월 준공되면 고질적인 주차난도 해소될 전망이다.



김 지사는 "그림책은 글과 그림이 결합된 예술로 연령과 경험에 따라 각기 다른 의미로 다가오는 보편적인 콘텐츠"라며 "아이에게는 상상력과 감수성의 출발점이 되고 성인에게는 공감과 성찰의 매개이고 어르신에게는 기억과 삶을 돌아보게 하는 문화적 통로가 될 것"이라고 말했다.



그림책정원1937에는 그림책 1만2000권이 전시된다. 문화쉼터, 아기쉼터, 창작 공간 등도 마련된다. 세계적으로 주목받는 팝업 북 작가 엘레나 셀레나와 정승각 그림책 작가가 개관전을 준비하고 있다. 그림책정원1937은 1937년 도민의 자발적 성금으로 건립한 도청 본관의 역사성을 부각하면서 그림책을 매개로 한 복합문화공간의 기능을 상징적으로 표현했다.



김 지사는 "그림책정원1937은 충북의 브랜드가 될 것이고 부모님들은 충북에서 아이들을 기른다는 데 자부심을 갖게 될 것"이라며 "전국의 아이들이 한 번쯤 충북도청에서 그림책을 보고 정원에서 뛰어노는 그런 날이 올 것 같다"고 말했다. 또 "세계적인 그림책 작가들의 전시와 협업 프로그램을 지속적으로 확대해 대한민국을 대표하는 그림책 특화 복합문화공간으로 자리매김하는 것이 목표"이라고 강조했다.



청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr



