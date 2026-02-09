항공사들 “안전이 최우선”… 기내 보조배터리 사용 금지!
과열·불량… 발화 가능성 사전 차단
기내 반입 금지 아닌 사용 제한 초점
장거리·전자기 장기 사용 승객 불편
국내 항공사들이 항공기 기내에서 보조배터리 사용을 전면 금지하는 조치를 잇달아 도입하고 있다. 리튬이온 배터리 화재로 인한 사고 위험이 커지고 회항 등 운항 차질 사례까지 발생하면서 승객 불편을 감수하더라도 안전을 최우선 가치로 두겠다는 판단이다.
8일 항공업계에 따르면 이스타항공은 지난해 10월 국적 항공사 가운데 처음으로 국내·국제선 전 노선에서 기내 보조배터리 사용을 금지했다. 이후 제주항공이 지난달 22일부터 같은 조치를 시행했고, 대한항공과 아시아나항공, 진에어, 에어부산, 에어서울 등 한진그룹 소속 5개 항공사도 같은 달 26일부터 기내 보조배터리 사용을 전면 제한했다. 에어프레미아 역시 지난 1일부터 국내·국제선 전 노선에서 보조배터리 사용을 금지했다.
이번 조치는 보조배터리의 ‘기내 반입’을 막는 것이 아니라 기내에서의 ‘사용’을 제한하는 데 초점이 맞춰져 있다. 항공사들은 보조배터리 과열, 불량 등으로 인한 발화 가능성을 사전에 차단하기 위한 불가피한 선택이라는 입장이다. 리튬이온 배터리는 에너지 밀도가 높아 충격이나 제조 결함 등으로 열폭주가 발생하면 화재로 이어질 위험이 크다.
항공업계 관계자는 “기내에서 보조배터리를 사용하지 않으면 충·방전 과정에서 발생하는 열을 줄일 수 있고 좌석 틈이나 담요 속 충전처럼 승무원이 즉각 인지하기 어려운 위험 행동을 예방하는 효과도 있다”며 “확률이 낮더라도 대형 사고로 이어질 수 있는 위험 요소는 사전에 차단하는 것이 항공 안전의 기본 원칙”이라고 말했다.
다만 승객 불편 우려도 적지 않다. 구형 항공기나 저비용항공사(LCC) 기종의 경우 좌석별 USB 포트나 전원 콘센트가 없는 사례가 많아 장거리 노선이나 개인 전자기기 사용이 잦은 승객들의 불편은 불가피하다는 지적이 나온다.
또 다른 업계 관계자는 “항공기 좌석에 충전 포트를 추가로 설치하려면 기내 전력 공급 시스템 증설과 배선 공사가 필요해 비용과 시간이 상당히 소요된다”며 “현실적으로 단기간 내 모든 기종에 충전 인프라를 갖추기는 쉽지 않다”고 설명했다.
김민영 기자 mykim@kmib.co.kr
