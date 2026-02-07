수묵화 같은 ‘몽유도원’ 무대… 한국적 소재 창작뮤지컬 뜬다

[And 문화]

초연 이후 24년 만에 새롭게 올려

장영실 소재 팩션 ‘한복 입은 남자’

‘팬레터’ ‘은밀하게…’도 대극장 공연





몽유도원

1995년 발표된 최인호의 소설 ‘몽유도원도’에 매료된 연출가 윤호진은 2002년 뮤지컬로 처음 선보였다. 제작사 에이콤에서 ‘명성황후’와 ‘영웅’ 같은 창작 뮤지컬을 만들었던 윤호진은 도미 부부의 절절한 사랑이 뮤지컬의 소재로 적합하다고 봤다. 하지만 뮤지컬 ‘몽유도원도’는 초연 당시 비평과 흥행 모두 저조했다. 이 작품을 줄곧 마음에 담아뒀던 윤호진은 초연 이후 24년 만인 올해 대본, 음악, 무대 등을 완전히 바꿔 ‘몽유도원’이란 제목으로 다시 올렸다. 초연에 비해 개로왕의 집착을 강조한 대본과 서정적이고 비장한 음악이 관객의 마음을 파고든다. 하지만 이 작품에서 눈길을 끄는 것은 무대, 조명, 영상 디자인을 한꺼번에 담당한 이모셔널씨어터의 역할이다. 특히 한 폭의 수묵화를 보는 듯한 무대 영상이 돋보인다.



‘몽유도원’을 비롯해 한국적 정체성을 강하게 드러내는 대극장 뮤지컬들이 올겨울 무대에 잇따라 올라왔다. ‘한복 입은 남자’ ‘팬레터’ ‘은밀하게 위대하게’까지 모두 4편이다. 그동안 대극장 뮤지컬은 라이선스 작품이거나 서양을 배경으로 한 작품이 대부분이고 한국적인 소재는 손에 꼽을 정도였다. 하지만 근래 중소형 뮤지컬에서 한국적 감성의 창작 뮤지컬이 많이 나오더니 대극장까지 확장된 모양새다.



한복 입은 남자.

‘한복 입은 남자’(~3월 8일까지 충무아트센터 대극장)는 조선시대 장영실이 유럽으로 건너가 레오나르도 다빈치의 스승이 됐다는 가정을 바탕으로 한 이상훈의 동명 팩션 소설이 원작이다. 비범한 재능으로 세종의 총애를 받았던 장영실이 역사에서 갑자기 사라진 것과 루벤스의 동양인 드로잉을 연결한 뒤 현대에 이를 추적하는 다큐 PD의 이야기를 병렬식으로 전개한다. ‘한복 입은 남자’는 그동안 ‘웃는 남자’ ‘베토벤’ ‘엑스칼리버’ ‘마타하리’ 등 서양 소재를 가지고 해외 창작진과 신작을 만들었던 EMK뮤지컬컴퍼니가 한국 소재를 한국 창작진과 온전하게 만든 첫 번째 뮤지컬이다. 국내 뮤지컬계의 베테랑 창작진인 작곡가 이성준의 유려한 음악과 무대 디자이너 서숙진의 화려한 무대가 큰 역할을 한다. 이 작품은 지난달 열린 제10회 한국뮤지컬어워즈에서 대상을 받았다.



팬레터.

‘팬레터’(~2월 22일 예술의전당 CJ토월극장, 3월 17~6월 7일 홍대아트센터 대극장)는 1930년대 일제 강점기에 김유정, 이상, 이효석 등 문인들이 속했던 ‘구인회’에서 모티브를 얻은 작품이다. 한재은 작가-박현숙 작곡가 콤비가 천재 소설가 김해진, 그를 동경하는 작가 지망생 정세훈, 그리고 김해진의 뮤즈이자 비밀에 싸인 작가 히카루를 중심으로 문인들의 예술혼과 엇갈린 감정을 섬세하게 그렸다. 2016년 초연 이후 국내에서 2년에 한 벌 꼴로 무대에 오르는 스테디셀러인 ‘팬레터’는 중국과 일본에서 라이선스 공연으로 무대에 올라 현지 시상식 9개 부문에서 수상했다.



은밀하게 위대하게.

또 ‘은밀하게 위대하게’(~4월 26일까지 NOL 씨어터 대학로 우리카드홀)는 훈(HUN) 작가의 동명 웹툰을 원작으로 북한의 특수공작 엘리트 요원인 원류환과 리해랑, 리해진이 남한의 달동네에서 위장하며 살아가는 이야기를 그렸다. 원작은 2013년 김수현 주연의 영화로 먼저 제작돼 700만명에 가까운 관객을 동원했다. 뮤지컬로는 그동안 소극장에서 5시즌 공연됐는데, 올해 10주년을 맞아 대극장용으로 개편됐다. 무술과 군무 등 볼거리를 강화한 화려한 무대가 펼쳐진다.



최승연 뮤지컬 평론가는 “전반적으로 창작 뮤지컬의 흐름이 바뀌고 있다. 과거보다 한국을 소재로 하거나 한국적 요소들을 공연에 적용하는 시도들이 늘어나고 있다”며 “이는 서양 소재로 보편성을 추구하던 과거의 경향에서 벗어나 한국적 정체성으로 로컬과 글로벌 시장을 이끌 수 있는 가능성이 축적되고 있다는 측면에서 유의미하다”고 지적했다.



장지영 선임기자



