[버디 or 보기] 황유민, 신인왕 가능성 확인… 풀어야 할 숙제도

LPGA투어 데뷔전 ‘톱5’ 성적 거둬

화끈한 장타·아이언 정확도 정상급

퍼팅·쇼트 게임은 보완해야 할 부분

AFP연합뉴스

“돌격대장(Charging Captain)이 미국여자프로골프(LPGA)투어에 공식 상륙했다. 그의 이름을 반드시 기억해야 할 것이다. 올해 일요일마다 우리는 그의 이름을 자주 부르게 될 것이다.”



LPGA투어 ‘루키’ 황유민(22·롯데·사진)이 지난 2일(한국시간) 끝난 LPGA투어 공식 데뷔전 힐튼 그랜드 배케이션스 토너먼트 오브 챔피언스 마지막 18번 홀(파4)에서 약 1.2m 거리의 파퍼트를 성공시킨 순간 미국 NBC스포츠 중계석의 댄 힉스 캐스터가 흥분된 어조로 쏟아낸 말이다.



스타 탄생 순간을 예고한 것이었다. 그럴 만도 했다. 황유민이 LPGA투어 공식 데뷔전에서 쟁쟁한 선수들을 따돌리고 공동 5위라는 준수한 성적표를 받아 쥐었기 때문이다.



힐튼 그랜드 배케이션스 토너먼트 오브 챔피언스는 최근 2년간 우승 경력이 있는 39명의 선수들이 출전한 ‘왕중왕’ 성격이었기에 ‘톱5’의 의미는 여느 대회에 비할 바가 아니었다.



황유민은 기상 악화로 3라운드 2개홀을 마치지 못한 상태에서 선두 넬리 코다(미국)에 5타 뒤진 공동 3위에 자리하고 있었다. 마지막 날 2개홀 잔여홀 경기와 최종 라운드에서 역전을 기대할 만한 위치였다.



그러나 날씨가 도와주지 않았다. 72홀 스트로크 플레이로 우승자를 가리기로 돼 있던 대회는 기상이 나아지지 않자 54홀로 단축됐다. 다만 3라운드를 끝내지 못한 선수들은 잔여홀을 마쳐야 했다.



황유민는 2개 잔여홀 경기를 치렀다. 전날 17번 홀(파3)에서 시도한 파퍼트가 강풍에 밀려 그린 밖으로 벗어난 상태에서 경기가 중단됐다. 다음 날 속개된 경기에서 위기를 끝내 극복하지 못하고 트리플보기를 범해 공동 5위에 만족해야 했다.



그의 공식 데뷔전은 LPGA투어에서의 성공 가능성과 목표 실현을 위해 꼭 풀어야 할 숙제를 동시에 확인한 순간이었다.



우선 황유민의 트레이드 마크나 다름없는 장타에 주목해야 한다. 아마추어 국가대표 출신으로 2023년 KLPGA투어에 데뷔했을 때 장타 부문 3위(257.16야드)에 오른 이후 2024년 4위(253.76야드), 2025년 6위(252.48야드) 등 한 차례도 10위권을 벗어난 적이 없었다.



그 덕에 돌격대장이라는 닉네임도 얻었다. 장타를 앞세운 거침없는 플레이를 한다고 해서 붙여졌다. 황유민이 일찌감치 LPGA투어 진출을 목표로 했던 것도 바로 ‘장타’라는 믿는 구석이 있었기 때문이었다.



그의 명불허전 드라이버샷은 LPGA투어 진출 발판이 된 LPGA투어 롯데 챔피언십 우승으로 입증됐다. 스폰서 초청으로 출전한 비회원 선수가 가공할 만한 장타를 앞세워 덜컥 우승을 했으니 그에게 관심이 쏟아진 건 당연했다.



데뷔전에서도 그의 화끈한 장타 본능은 어김없이 작동됐다. 사흘간 평균 270.67야드를 찍어 드라이브 비거리 부문 4위에 이름을 올렸다. 1위(272.17) 코다와는 불과 1.5야드 차이다. 2위(271.50야드) 김아림(30·메디힐), 3위(271.33야드) 지노 티띠꾼(태국)과는 도긴개긴이었다.



황유민은 아이언샷 그린 적중률에서도 공동 4위(75.93%)에 자리했다. 황유민보다 아이언 정확도가 높은 선수는 티띠꾼, 코다, 다케다 리오(일본) 3명뿐이었다.



딱 1개 대회만 치러 다소 섣부른 판단일 수는 있겠지만 드라이버샷 비거리와 아이언 그린 적중률 부문에서는 티띠꾼, 코다에 전혀 밀리지 않았다.



황유민의 성공 가능성을 엿볼 수 있는 지표는 또 있다. 벙커 세이브율이다. 황유민은 이번 대회에서 3차례 벙커에 빠졌으나 모두 파세이브에 성공해 벙커 세이브율 공동 1위(100%)에 올랐다. 레귤러온에 실패했을 때 파 또는 버디를 잡을 수 있는 확률을 나타내는 스크램블링 부문도 공동 14위(61.54%)로 준수했다.



다소 아쉬운 부문은 퍼팅이었다. 황유민이 이번 대회에서 기록한 라운드당 평균 퍼트수는 29.67개로 전체 20위였다. 18홀에 30개에 육박한 퍼트수로는 우승 경쟁을 펼치는 게 무리이기 때문에 퍼트는 황유민이 반드시 풀어야 할 최대 과제가 됐다.



그린 주변 쇼트 게임도 보완해야 할 약점이다. 마지막 날 17번 홀 트리플보기가 단적인 사례다.



황유민은 대회를 마치자마자 일시 귀국해 5일 태국 치앙라이로 2주간 보충 전지훈련을 떠났다. 그곳에서 스윙코치인 한연희 감독과 퍼트와 쇼트 게임 등 부족한 부문을 집중 보완할 계획이다.



황유민은 국민일보와의 인터뷰에서 “힐튼 그랜드 배케이션스 토너먼트 오브 챔피언스는 잘한 부분도 있고 아쉬운 부분도 있다”며 “그 중에서도 스스로 부족한 부분이 무엇인지 깨달은 게 가장 큰 수확이다. 2주간 쇼트 게임 연습을 열심히 하고 돌아오겠다”고 말했다.



황유민은 치앙라이 전훈을 마친 뒤 2주 연속 ‘아시안 스윙’ 대회에 출전해 상승세를 이어간다는 계획이다.



첫 번째 출격 무대는 오는 22일부터 나흘간 싱가포르 센토사GC 탄종코스(파72·6779야드)에서 열리는 LPGA투어 HSBC 위민스 월드 챔피언십(총상금 300만 달러)이다. 이어 3월 5일부터 나흘간 중국 하이난다오 지안 레이크 블루베이GC(파72·6712야드)에서 개최되는 블루베이 LPGA(총상금 260만 달러) 출전자 명단에도 이름을 올렸다.



LPGA투어 한국 군단은 2023년 유해란(24·다올금융그룹)을 마지막으로 신인상 계보가 끊겼다. 황유민은 이동은(20·SBI저축은행)과 함께 올 시즌 가장 강력한 신인상 후보다.



황유민은 2023년 프로 데뷔 당시 언론 인터뷰에서 LPGA투어에 진출해 영구 시드를 획득하는 게 최종 목표라고 밝힌 바 있다. 신인상은 그 목표에 이르는 과정 중 하나다. 그가 LPGA투어 15번째 한국인 신인왕에 오를 수 있을지 주목된다.



정대균 골프선임기자



