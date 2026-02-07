피아니스트 신정희&송문희 듀오 리사이틀, 김성현 피아노 독주회
피아니스트 신정희와 송문희가 오는 10일 서울 영등포구 영산아트홀에서 듀오 리사이틀(왼쪽)을 연다. 두 사람은 단국대 음대 동문이다. 송문희는 러시아 상트페테르부르크 국립음악원과 우크라이나 키이우 차이콥스키 국립음악원을 졸업했다. 이후 체코 올로모츠 심포니 오케스트라와 협연하는 등 다양한 무대에 서고 있는 그는 유나이티드 문화재단 공로상 수상자다. 그리고 신정희는 미국 뉴잉글랜드 음악원 대학원과 전문연주자과정을 마쳤다. 불가리아 소피아 솔로이스츠 챔버 오케스트라, 폴란드 뮤직 페스티벌 등 국제 무대에 자주 초청된 그는 제38회 난파음악상을 받았다. 이번 리사이틀에서는 라벨의 ‘소나티네’ ‘밤의 가스파르’와 무소륵스키의 ‘전람회의 그림’이 연주된다. 문의 프로아트엔터테인먼트(02-585-2934~6)
피아니스트 김성현의 독주회(오른쪽)가 오는 23일 영산아트홀에서 열린다. 김성현은 한양대 음대를 거쳐 독일 만하임 국립음대 석사와 최고연주자과정을 마쳤다. 이탈리아 트레비소 국제 콩쿠르 우승 등 국내외 콩쿠르에서 여러 차례 입상한 그는 독일 하이델베르크 심포니 오케스트라 협연, 이탈리아 트레비소 국제 피아노 페스티벌 초청 독주회 등 독일과 이탈리아를 중심으로 여러 무대에 섰다. 귀국 이후 후학을 양성하는 한편 독주, 협연, 실내악 등 다양한 활동을 펴고 있다. 이번 독주회는 슈베르트의 음악적 발전과 정서적 깊이를 시간의 흐름에 따라 조망하도록 ‘미뉴에트’ D.334, ‘세 개의 피아노 소품’ D.946, 피아노 소나타 19번 D.958로 프로그램을 구성했다. 문의 영산아트홀(02-6181-5260)
