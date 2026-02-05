SK하이닉스 사상 최대 성과급… 연봉 1억이면 1억4820만원
기본급 2964% 지급… 4.5조 지출
작년 영업이익 47.2조 역대급 실적
SK하이닉스가 구성원들에게 기본급 2964%에 달하는 사상 최대 규모 성과급을 지급한다. 연봉이 1억원인 직원은 성과급으로 1억4820만원을 받게 되는 셈이다. 차별화된 보상을 지급해 반도체 전문 인력 유출을 막고, 성장을 위한 연구 개발 경쟁력을 강화하겠다는 취지다.
4일 업계에 따르면 SK하이닉스는 올해 ‘초과이익분배금(PS)’의 지급률을 2964%로 책정했다. 지급일은 5일이다.
PS는 연간 실적에 따라 영업이익의 10%를 재원으로 활용, 1년에 한 번 연봉의 일정 비율을 지급하는 SK하이닉스의 성과급 제도다.
SK하이닉스 노사는 지난해 하반기 협의를 통해 기존 최대 1000%였던 PS 지급 한도를 폐지했다. 대신 전년도 영업이익의 10%를 재원으로 삼아 개인별 성과급 산정 금액의 80%는 당해 지급하고, 나머지 20%는 매년 10%씩 2년에 걸쳐 이연 지급하는 방안을 적용했다. 회사는 이 기준을 향후 10년 동안 유지하기로 했다.
SK하이닉스는 작년 한 해 매출 97조1467억원, 영업이익 47조263억원을 기록하며 역대급 실적을 달성했다. 이에 따라 PS에 활용될 재원은 약 4조7000억원으로 추산된다. 다만 올해 PS 산정에 낸드 자회사인 솔리다임의 영업이익이 제외돼 실제 재원은 4조5000억원 수준이 될 전망이다.
이번 성과급 책정 배경에는 ‘인재 확보 전략’이 작용했다는 분석이 나온다. 인공지능(AI)발 반도체 경쟁이 격화되면서 기업 간 인재 유치 경쟁도 치열해지고 있기 때문이다. 실제 파운드리 업계 1위인 대만 TSMC도 당해년도 영업이익의 약 10% 정도를 성과급으로 지불하는 것으로 알려졌다.
SK하이닉스 관계자는 “SK하이닉스의 보상체계는 단기적 사기 진작을 넘어, 미래 더 큰 성장이 지속될 수 있는 기반을 마련하는 투자”라고 설명했다.
SK하이닉스는 올해 PS의 최대 50%를 자사주로 선택해 1년 보유 시 매입 금액의 15%를 현금으로 추가 지급하는 내용의 ‘주주참여 프로그램’도 시행 중이다. 아울러 PS를 퇴직연금 확정기여(DC)형으로 적립할 수 있는 제도도 도입하기로 했다.
