檢 이번에도… 1심 무죄 ‘위례 특혜’ 항소 포기
공소시효 등 실익 크지 않다 판단
조현옥 1심 무죄 사건도 항소 포기
검찰이 대장동 개발 비리 사건의 ‘닮은꼴’로 불린 위례신도시 개발 특혜 사건 1심 판결에 대해 항소를 포기했다. 민간업자 전원에게 무죄를 선고한 1심 판결이 그대로 확정되면서 재판이 중지된 이재명 대통령의 위례신도시 관련 혐의 역시 무죄로 결론 날 가능성이 커졌다. 검찰은 문재인정부 당시 중소벤처기업진흥공단(중진공) 이사장 내정에 관여한 혐의로 기소된 조현옥 전 청와대 인사수석에 무죄를 선고한 1심에 대해서도 항소를 포기했다.
서울중앙지검은 4일 위례신도시 개발 특혜 혐의(부패방지권익위법 위반)로 기소된 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장과 남욱 변호사, 정영학 회계사에 대해 항소하지 않기로 했다고 밝혔다. 위례자산관리 대주주로 사업에 참여했던 정재창씨와 특수목적법인(SPC) 푸른위례프로젝트 주지형씨에 대해서도 같은 결정을 내렸다. 서울중앙지검은 “법리검토 결과 및 항소 인용 가능성 등을 고려해 항소를 제기하지 않기로 했다”고 밝혔다. 1심 재판을 맡은 서울중앙지법 형사1단독(재판장 이춘근)은 지난달 28일 피고인 전원에게 무죄를 선고한 바 있다.
법조계는 앞선 대장동 사건 때와 달리 항소심에서 유무죄를 다시 다퉈볼 수 있을 것으로 봤다. 위례신도시 사안의 경우 민간업자들이 얻은 정보의 비밀성을 법원이 인정했고, 피고인들에게 모두 무죄가 선고된 만큼 항소 포기 명분이 적다는 이유에서였다. 대장동 사건에서는 피고인 전원에 실형이 선고됐다.
특히 1심 재판부가 지적한 ‘사업자 지위’가 재산상 이익에 포함되는지 판단이 다시 다뤄질 필요가 있다는 견해가 있었다. 1심 재판부는 민간업자들이 사업 추진 과정에서 확보한 정보가 ‘직무상 비밀’에 해당한다고 판단하면서도 해당 비밀을 이용해 얻은 것은 ‘사업자 지위’가 공소사실에 재산상 이익으로 적시되지 않은 점을 지적했다. 공소장 변경을 통해 다퉈볼 여지가 있다는 시각이 나온 배경이다.
그러나 검찰은 공소시효가 문제가 될 수 있다고 판단한 것으로 알려졌다. 항소심에서 공소장을 변경하더라도 범행 시점이 2013년 12월인 만큼 7년의 공소시효 도과에 따른 면소 판결이 나올 가능성을 크게 본 것이다.
항소 포기로 위례신도시 개발 특혜 사건은 1심 무죄 판결이 확정됐다. 이에 따라 이 사안과 관련된 이 대통령 혐의 역시 무죄 판단이 나올 가능성이 커졌다.
이 사안은 2013년 이 대통령이 성남시장이던 당시 불거졌다. 신도시 아파트 개발사업을 추진하는 과정에서 유 전 본부장 등이 개발사업에 관한 공사 내부 비밀을 남 변호사 등 민간업자들에게 공유하고 이들을 개발 사업자로 선정되도록 해 수익을 몰아줬다는 게 골자다. 검찰은 위례신도시 사업 추진 경과를 보고 받고 승인한 혐의 등으로 2023년 3월 이 대통령을 재판에 넘겼다. 대장동·백현동 특혜 의혹, 성남FC 불법 후원금 의혹 등과 함께 서울중앙지법 형사33부(재판장 이진관)에서 심리해 왔는데, 이 대통령 당선 후 재판은 중지된 상태다.
검찰은 앞서 대장동 개발 비리 사건에서도 1심 무죄 부분에 대해 항소를 포기해 논란이 일었다. 수사팀의 항소 의견을 검찰 수뇌부가 꺾었다는 의혹이 제기되면서 검찰 내 집단적인 반발과 내홍을 겪은 바 있다.
검찰은 대장동 개발 비리 사건과 관련해서는 1심에서 유죄를 선고받은 민간업자들의 재산 압류 조치에 착수했다. 법원은 1심 재판에서 유죄 선고 부분과 관련해 김만배 화천대유 대주주 428억원, 유 전 본부장 8억1000만원, 정민용 변호사 37억2000만원 추징금을 부과한 바 있다. 외제차량과 각종 채권 등 피고인들 명의로 된 재산이 압류 대상이다.
서울중앙지검은 “적극적, 선제적으로 범죄수익 환수를 할 필요가 있다고 판단했다”며 “피고인들에게 2회에 걸쳐 추징금 가납을 독촉했지만 납부하지 않아 강제집행 예고장을 송부하고 압류조치에 착수하게 됐다”고 설명했다.
서울중앙지검은 지난달 28일 무죄를 선고받은 조 전 수석에 대해서도 증거관계와 항소 인용 가능성을 고려해 항소하지 않기로 했다. 조 전 수석은 이상직 전 더불어민주당 의원이 중진공 이사장으로 임명되는 데 부당하게 개입했다는 혐의로 재판에 넘겨졌다.
박재현 기자 jhyun@kmib.co.kr
