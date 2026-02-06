공학자의 중국 vs 법률가의 미국… 누가 웃었나

미국과 글로벌 패권을 다투고 있는 중국을 분석한 책들은 꽤 많다. 눈부신 성장을 하고 있는 중국의 경제력이나 군사력과 같은 국가 역량을 미국과 비교하는 책들이 대부분이다. 중국 출신의 캐나다 국적자로 중국 산업 분석가로 활동하고 있는 저자의 시각은 새롭고 독특하다. 중국을 ‘공학자가 만드는 나라’라는 틀로 바라보면서 ‘법률가가 이끄는 나라’인 미국과의 극명한 대비를 통해 두 나라의 본질을 간명하게 요약한다. 분량은 압도적으로 중국을 분석하는 부분이 많다. 책의 제목으로 사용한 ‘숨이 넘어갈 듯하게 빠른’이라는 뜻을 담고 있는 ‘브레이크넥(breakneck)’은 중국을 설명하는 단어다. 저자는 중국과 미국이 서로의 약점을 보완하기 위해서는 서로의 장점을 배워야 한다고 말하지만 아무래도 핵심은 ‘서서히 쇠퇴해 가는’ 미국에 대한 조언이 도드라져 보인다.
중국과 미국에서 권력 중심에 포진한 사람들을 보면 그 나라의 특징을 확인할 수 있다. 마오쩌둥 시대가 저물고 권력을 잡은 덩샤오핑은 1980년대와 90년대 공학자를 대거 등용했다. “사회주의의 핵심은 경제적 재분배가 아니라 더 큰 과업을 달성하기 위해 자원을 집중하는 것”이라는 덩샤오핑의 철학이 반영된 것으로 볼 수 있다. 그 결과, 2002년 꾸려진 중국공산당 최고 의결기관인 중앙정치국 상무위원회 위원 9명 전원은 공대 출신이었다. 당시 후진타오 국가주석은 중국 최고의 공대로 통하는 칭화대 공대를 졸업하고 10년여간 수력발전소 건설 현장에서 일했다. 시진핑 시대에도 기조는 유지된다. 특히 2022년 세 번째로 주석 임기를 시작한 시진핑 주석은 상무위원회를 중국 항공우주연구원이나 국방공업국 출신의 측근들로 채웠다. 스스로도 칭화대 화학공학과 출신이다. 저자는 “미국에서 보잉 사장이 알래스카 주지사가 되고, 록히드마틴 사장은 에너지부 장관이 되는 것과 다를 바 없다”고 설명한다. 반면에 미국은 “법률가의, 법률가에 의한, 그리고 법률가를 위한” 정부만 존재한다. 도널드 트럼프 직전 10명의 대통령 가운데 대학이나 대학원에서 법학을 전공한 사람은 5명이나 됐다. 미국 하원의원 중 절반 이상이 역시 법학 관련 학위를 소지하고 있다. 1984년부터 2020년까지 민주당 대통령과 부통령 후보도 예외 없이 법률가 출신이다. 미국 역사를 통틀어 공학을 전공했거나 관련 실무 경험이 있는 대통령은 허버트 후버와 지미 카터 두 명뿐이다.
공학자의 나라와 법률가의 나라는 어떤 결과를 만들어 냈을까. 공학자들은 무언가를 새롭게 세우거나 만드는 것에 가장 큰 흥미를 느낀다. 저자에 따르면 덩샤오핑의 개혁이 시작된 1980년 이후 중국은 미국의 2배에 달하는 고속도로, 일본의 20배에 달하는 고속철도, 그리고 전 세계 다른 국가들을 모두 합친 규모와 맞먹는 태양광 및 풍력발전 설비를 건설하고 구축했다. 정치를 비롯해 사회 곳곳에 법률가들이 포진한 미국에서는 길고 지루한 심의와 토론, 규제와 소송 등 ‘사법적 절차’가 최우선 가치가 돼 버렸다. 법률가들은 새롭게 무언가를 건설하는 것이 아니라 그것을 가로막는 일에 능숙하다. 이로 인해 공공 프로젝트는 막히기 일쑤였고, 남은 것은 노후화된 기반 시설뿐이다. 뉴욕과 뉴저지 등을 연결하는 메트로노스 철도 노선의 경우 100년 전과 비교해도 운행 시간은 별반 차이가 없다고 한다. 가장 극명한 차이를 보이는 것은 제조업 역량이다. 미국은 자본이 적게 드는 플랫폼이나 설계 기반 산업에만 집중하고 중국 등에 공장을 지으면서 물건을 만들어 내는 능력을 잃고 있다. 현재 중국의 제조업 인력은 1억명가량으로 미국의 1300만명에 비해 8배에 이른다. 애플의 최고경영자 팀 쿡이 2012년에 했다는 말은 미국의 현실을 적나라하게 보여준다. “미국에서 금형 전문가를 모은다 해도 당장 회의실 하나를 채울 수 있을지는 알 수 없다. 하지만 중국에서라면 축구장 여러 곳을 채우는 일도 그리 어렵지 않다.”
책은 균형감을 잃지 않는다. 숫자에만 매몰된 공학자 리더십의 이면도 상세하게 드러낸다. 저자는 “공학자 중심 국가는 기본적으로 국민을 개인이 아닌 하나의 집단으로 본다”면서 “중국공산당은 국가의 결정권을 극대화하고 국민 개인의 권리를 최소화하는 걸 철학으로 내세운다”고 말한다. 대표적인 것이 지난 코로나19 팬데믹 시기의 ‘제로 코로나 정책’이다. 중국 정부는 ‘숨이 넘어갈 듯한 속도’로 새로운 병원을 세우는 동시에 우한과 시안, 상하이에서 수백만명이 넘는 주민을 몇 주 이상 강제로 집안에 가두는 일을 서슴지 않았다. 인구 증가 문제를 해결하기 위해 1980년 부부가 2명 이상의 자녀 낳는 것을 금지하는 ‘한 자녀 정책’의 아이디어를 낸 것도 쑹젠이라는 미사일 과학자의 머리에서 나온 것이었다. 이 정책이 시행되는 동안 4000만명에 이르는 여자아이들이 태어난 뒤 살해되거나 임신 중절로 태어나지도 못하면서 사라졌다는 추정도 있다.
저자는 중국의 약점과 미국의 장점을 다원주의에서 찾는다. 중국에 대해서는 인간을 단순히 국가 목표를 위한 부품으로 취급하는 ‘사회 공학적’ 접근은 장기적인 창의성을 고갈시킨다고 지적한다. 시스템의 효율성보다 개인의 자유와 자율성을 보장해야 지속 가능한 혁신이 가능하다는 충고도 빼놓지 않는다. 저자는 모든 것을 중앙에서 통제하려는 욕심을 버리고, 민간 부문의 역동성과 예측 가능한 ‘법치’를 도입해야 한다고 강조한다. 책에는 암울한 미국의 현실이 드러나 있지만 저자는 미래까지 암울하지는 않다는 희망을 얘기한다. 여전히 미국에는 다원주의의 전통이 남아 있기 때문이다. 지금 미국에 부족한 건 “새로운 건설을 위한 어려운 결단도 마다하지 않을 절박함”이다.
⊙ 세·줄·평 ★ ★ ★
·공학자가 설계한 질주와 법률가가 묶어둔 정체
·생생한 경험담이 책을 풍성하게 한다
·트럼프 2기의 미국에 대한 저자의 의견이 궁금하다
맹경환 선임기자 khmaeng@kmib.co.kr
