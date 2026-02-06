‘거대한’ 유럽·북미 ‘왜소한’ 아프리카, 사실은…

[And 책과 길]



지리로 다르게 보는 세계

김성환 지음

아날로그, 336쪽, 2만1000원

피터스 도법에 따라 그려진 세계 지도. 면적을 정확히 반영한 것으로 아프리카와 남아메리카가 실제 크기에 가깝게 커졌고, 북아메리카와 유럽은 상대적으로 축소됐다. 위키미디어 커먼스

지리라고 하면 각 나라의 수도와 특산물, 산맥 이름을 외우는 정도로만 생각하는 사람들이 많다. 책을 읽고 나면 “이런 것도 지리와 관련이 있구나”라는 놀라움을 느끼게 된다. 고등학교에서 지리 과목을 오랫동안 가르쳐온 저자는 지리를 ‘공간을 만나는 인문학’이라고 정의하며 “공간 위에서 펼쳐지는 모든 현상은 지리적으로 해석이 가능하다”고 말한다. 책은 지리에 대한 이해를 돕고 무엇보다 지리를 통해 세상을 다르게 보는 눈을 키우도록 만든다.





우선은 지구 온난화와 식량 문제, 공장식 축산 등 인류의 생존을 위협하는 현안이나 열대 우림 파괴, 몽골의 사막화 등 폭넓은 거대 주제를 다룬다. 지방 소멸과 환경·의료 불평등 같은 공간에 숨겨진 권력과 불평등의 지도를 읽어내며 우리가 추구해야 할 ‘공간 정의’도 탐색한다.



이후 다양한 주제들이 펼쳐진다. 특히 공간에 대한 ‘지리적 비판력’을 언급한 대목에 눈길이 간다. 지도는 3차원인 입체형 지구를 2차원 평면 종이에 표현한 것이기 때문에 왜곡이 발생할 수밖에 없다. 보통 벽면에 붙이는 세계 지도는 메르카토르 도법에 따른 것이 많다. 적도 부근이 가장 정확하고, 고위도로 갈수록 면적이 커지는 왜곡 현상이 나타난다고 한다. 때문에 이런 지도는 ‘거대한’ 유럽과 북아메리카 대륙, 그리고 상대적으로 ‘왜소한’ 남아메리카와 아프리카 대륙이 존재하게 된다. 특히 위도 60도에서의 가로·세로 길이는 적도보다 각각 2배씩 왜곡돼 면적은 적도보다 4배나 크게 그려진다. 북위 60도 이상에 위치한 그린란드는 아프리카 대륙과 비슷해 보일 정도로 크게 보이지만 실제 면적은 아프리카의 14분의 1에 불과하다. 1569년 식민지 개척을 위해 네덜란드 지도제작자 게라르두스 메르카토르가 만든 이 지도는 유럽 중심주의를 정당화하며 상대적으로 작게 표현된 아프리카와 남아메리카에 대한 식민 지배를 자연스러운 것으로 받아들이게 했다. 저자는 “지도가 의도가 반영되지 않은 단순한 현실 묘사가 아니라 특정한 관점과 우선순위를 주입하기 위한 일종의 이데올로기로 작동될 수 있다”면서 “지도를 제대로 읽고 활용하려면 비판적 사고력이 필수”라고 지적한다.



메르카토르 도법으로 그려진 세계 지도. 적도 부근이 가장 정확하고, 고위도로 갈수록 면적이 커지는 왜곡 현상이 나타난다. 위키미디어 커먼스

전 세계에서 가장 높은 산은 에베레스트산(8848m)다. 하지만 기준을 달리한다면 다른 결과가 나온다. 에베레스트산이 가장 높은 산이 될 수 있는 것은 해수면이 기준이기 때문이다. ‘지구 중심으로부터의 거리’라는 기준을 댄다면 세계 최고봉은 에콰도르 적도 부근의 침보라소산이 된다. 해발 6310m지만 침보라소산의 정상은 지구 중심에서 6384.4㎞나 떨어져 있다. 길이로 따진다면 세계에서 가장 긴 하천 나일강도 ‘유역 면적’(물이 흘러가는 구역의 면적)을 기준으로 하면 아마존강에 1위 자리를 내줘야 한다. 저자는 “가장 높다거나 가장 크다는 것은 절대적인 진리가 아니다”면서 “사람 사는 세상도 마찬가지여서 누군가는 가진 것이 적을 지라도 지구 중심에서 잰 침보라소산처럼 그 내면에 엄청난 잠재력과 깊이를 품고 있을 수도 있다”고 말한다.



저자는 책의 마지막 부분에서 자연의 원리를 삶의 지혜로 재해석한다. 강인한 변성암(變成岩)과 해안 지형의 변화에서 고난을 견디는 인내와 다시 시작할 용기를 끌어내고, 굽이치며 흐르는 하천을 통해 삶의 목적과 방향의 중요성을 일깨운다. 저자는 “지리가 세상을 깊이 들여다보게 하는 ‘돋보기’이자, 편견을 허물고 다채로운 진실을 마주하게 하는 ‘열쇠’”라고 강조한다. “지리의 눈으로 세상을 다시 바라보면 어제까지 익숙했던 풍경은 이전과는 전혀 다른 의미로 다가올 것이다.”



맹경환 선임기자 khmaeng@kmib.co.kr



