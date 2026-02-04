시사 전체기사 [포토] 렌즈 모양 구름 입력:2026-02-04 18:38 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 지난달 31일 강원도 속초시 설악산국립공원 인근 하늘에 렌즈 여러 개를 쌓은 모양의 구름이 떠 있다. 이 같은 구름은 습하고 안정된 공기가 산을 넘을 때 생긴다.연합뉴스 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 “이준석 답변해봐!” 전한길에 이준석 “쇼하지 말고” 답변 2 李 대통령 “대비 안 한 다주택자 책임…집값 고통 국민 배려해야” 3 “패가망신 SNS 삭튀는 국제 망신” 나경원 의원 비판 4 다주택 매매 6개월 말미… 李 “이번이 끝, 진짜 끝” 5 장동혁 “분노의 화살 돌릴 곳이 집 가진 중산층뿐인가” 해당분야별 기사 더보기 1 대표 매장 잠실점까지 문 닫는다… 홈플러스 “대안없다” 호소 2 호가 31억 아파트 29억에 내놨다… 한강벨트서 급매물 3 단돈 14만원에 팔았던 현대차 러시아 공장… “다시 안 산다” 4 [속보] 삼성전자, 시가총액 1000조 돌파…국내기업 최초 5 시끄러운 한은 뒤엔 ‘미스터 오지랖’… 그는 왜 거칠어졌나 해당분야별 기사 더보기 1 “왜 내 사랑 방해하냐”던 70대…천만원 보내려던 순간 나타난 경찰 2 [단독] 대구시는 왜 ‘신천지 1000억 소송’ 접었나… “배경 수사” 목소리 3 “앞니 3개 부러지고 피범벅” 일본서 한국인 폭행 분통 4 대구에서 “빵 사줄게” 유인 미수 60대 남성 체포 5 [단독] 한학자 “실명 상태서 3차례 낙상” 또다시 보석 요청 해당분야별 기사 더보기 1 [속보] 엔비디아 오늘도 3% 급락, 페이팔도 20% 폭락 2 바닥이 어디야… 비트코인 한때 7만2천 달러로 추락 3 한·미 외교장관 “원자력·핵잠·대미투자 긴밀 협력”…韓 “관세는 계속 협력” 4 中, 전기차 ‘은폐형 문손잡이’ 세계 첫 금지 5 美 해군, 항공모함에 접근한 이란 드론 격추…“회담은 예정대로” 해당분야별 기사 더보기 1 심권호 간암 고백… “두려워서 혼자만 알고 숨겨왔다” 2 “중국 기술 이 정도”… 전 세계 흥행 1위 中애니 ‘너자 2’ 韓상륙 3 은근히 인종차별 당하는 정해인?… 패션쇼 영상 논란 4 ‘나홀로집에’ 케빈 엄마역 캐서린 오하라 별세 5 김선호 측 “1인 법인 운영 무지…개인소득세 추가 납부” 해당분야별 기사 더보기 1 필라테스 하다가 사타구니 ‘찌릿’… 젊은 여성들 고관절 위험 2 그래미까지 美 4대 상 석권… K팝, 정복은 계속된다 3 ‘렘피카’, 토니상 뮤지컬 연출상 받은 네 번째 여성 연출가의 신작 4 “우리는 왜 뉴진스를 만나지 못하나” 변영주 작심발언 5 “인간 중심 세계관 뛰어넘기, 생태적 미술로 얘기합니다” 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 김선호 측 “1인 법인 운영 무지…개인소득세 추가 납부” 삼성전자, 시가총액 1000조 돌파…국내기업 최초 대구에서 “빵 사줄게” 유인 미수 60대 남성 체포 李 대통령 “대비 안 한 다주택자 책임…집값 고통 국민 배려해야” “이준석 답변해봐!” 전한길에 이준석 “쇼하지 말고” 답변 대표 매장 잠실점까지 문 닫는다… 홈플러스 “대안없다” 호소 호가 31억 아파트 29억에 내놨다… 한강벨트서 급매물 [단독]‘윤석열 개XX’ ‘이재명 OUT’ AI 선거 개입 가시화…정부, 대응책 마련 나섰다 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요