美 관보게재 움직임에 여야 대미투자법 합의

국힘 “국익 우선” 비준 동의 주장 철회

9일 특위 가동… 한 달 내 입법 방침

조현, 루비오 만났지만 논의는 공전

조현(왼쪽) 외교부 장관이 3일(현지시간) 마코 루비오 미 국무장관과 워싱턴DC 국무부 청사에서 대화를 나누며 걸어가고 있다. 조 장관은 김정관 산업통상부 장관, 여한구 통상교섭본부장에 이어 미 정부의 상호관세 인상을 막기 위해 미국을 찾았지만 미국의 태도 변화를 끌어내지 못했다. 도널드 트럼프 대통령은 지난달 26일 한국 국회가 무역합의를 입법화하지 않는다며 상호관세 등을 25%로 되돌리겠다고 밝혔다. AFP연합뉴스

여야가 4일 대미투자특별법 처리를 위한 국회 특별위원회 구성에 합의하고 한 달 내 입법 절차를 완료하기로 했다. 국회 재정경제기획위원회(특별법 처리)와 외교통일위원회(비준 동의)에 묶여 있던 입법 절차를 제3의 특위에서 신속 처리할 기반이 마련됐다. 국민의힘은 비준 동의 주장을 철회했다. 도널드 트럼프 미국 행정부가 한국 입법부의 처리 지연을 문제 삼아 한국산 수입품에 대한 관세 재인상(15%→25%)을 공식화하는 관보 게재 작업을 진행하자 국회가 서둘러 법안 처리 의지를 보인 것이다.



한병도 더불어민주당 원내대표와 송언석 국민의힘 원내대표는 이날 국회에서 회동한 뒤 기자들과 만나 이같이 밝혔다. 여야는 특위 구성 결의안을 오는 9일 본회의에서 의결키로 했다. 특위 활동 기한은 본회의 의결 직후 1개월이어서 법안은 늦어도 다음 달 9일 이전 처리될 전망이다. 현재 국회 재경위에는 한·미 관세협상 이행을 위한 ‘한·미 전략적 투자 관리를 위한 특별법안’(대미투자특별법)이 총 6건 계류돼 있다.



특위 위원장은 국민의힘이 맡는다. 특위는 민주당 의원 8명, 국민의힘 의원 7명, 비교섭단체 의원 1명 등 총 16명으로 구성된다. 국회 정무위·재경위·산업통상자원중소벤처기업위 소속 의원이 각 1명 이상 포함된다. 이들 위원회는 현재 모두 국민의힘이 위원장을 맡고 있다.



국민의힘은 그간 한·미 관세합의 양해각서(MOU)에 대해 국민에 막대한 부담을 지우는 내용인 만큼 국회 비준 동의는 필수라는 입장을 고수해 왔다. 송 원내대표는 이에 대해 “(비준 동의 문제를) 특위에서 논의하진 않는다. 이 주장을 계속하지도 않을 예정”이라며 “현안 과제로 법안을 통과시키는 게 시급하다는 국익 차원에서의 야당 판단”이라고 말했다. 유상범 국민의힘 원내수석부대표도 “‘25% 관세’가 유지되고 (여야) 대치가 계속되면 국가적으로 손해”라며 “국익 차원에서 국민의힘이 입장을 선회해 준 것”이라고 말했다.



여야의 전격 합의는 미국의 관세 재인상 의지가 예상보다 강하다는 판단에 따른 것으로 풀이된다. 또 관세 재인상이 현실화할 경우 국회 책임론에서 벗어나기 어려운 상황도 고려됐다.



실제 조현 외교부 장관이 3일(현지시간) 워싱턴DC 국무부에서 마코 루비오 미 국무장관을 만나 관세 인상을 막기 위한 설득 작업에 나섰으나 가시적인 성과는 거두지 못했다. 산업통상부처 수장에 이어 외교부 장관까지 가세했지만 미 정부의 관세 재인상을 위한 관보 게재 준비작업을 막기엔 역부족이었다.



외교부는 “조 장관은 한·미 간 관세 합의와 대미 투자 이행을 위한 국내적 노력을 설명하고, 통상 당국 간 원활한 소통과 협의가 이어질 수 있도록 외교 당국 차원에서도 계속 협력해 나가자고 했다”고 밝혔다. 미국의 상호관세 인상에 대한 ‘계속 협력’이라는 원론적 내용만 담겼다. 앞서 나온 미국 측 자료에선 다른 현안은 외교부와 비슷하게 설명했지만 관세 문제는 거론도 하지 않았다.



통상 당국 간 협의도 별다른 진척이 없다. 지난달 30일 미국을 찾은 여한구 산업통상부 통상교섭본부장은 제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표를 만나지도 못하고 귀국길에 올랐다. 그는 이날 워싱턴DC 유니온역에서 취재진과 만나 “미국 측은 우리의 시스템이 (자신들과) 다른 부분을 이해 못한 부분이 있는데 앞으로도 아웃리치(대미 접촉)를 계속해야 할 것으로 보인다”고 말했다.



여 본부장은 미국이 관세 인상을 관보에 게재하는 방안을 두고 실무협의를 진행 중인 것으로 안다고도 전했다. 그는 “관보는 아직 미국 내에서 관계부처 간 협의를 거치고 있다고 생각한다”며 “관보 게재는 루틴한 행정 절차 중 하나지만 아직까지는 미 정부 내에서도 내부 협의가 진행 중인 단계로 보인다”고 말했다.



정부는 트럼프 대통령이 지난달 26일 한국에 대한 상호관세 등을 15%에서 25%로 기습 인상한다고 발표한 뒤 김정관 산업통상부 장관을 미국에 급파했다. 이후 여 본부장에 이어 조 장관까지 나서서 미국과 접촉했지만 관세 인상 기류를 되돌리지 못하고 있다.



구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 이날 국회에서 국민의힘 소속 임이자 재경위원장과 재경위 여야 간사인 정태호·박수영 의원 등과 면담하며 미국의 분위기를 전하고 대미투자특별법 신속 처리를 요청했다. 임 위원장은 면담 후 언론에 “‘대미투자특별법을 통과시키면 관세 25% 재인상이 다시 15%가 된다는 보장이 있느냐’는 질문에 구 부총리가 ‘최선만 다하겠다’고 답했다”고 전했다.



한·미 외교장관은 다른 현안은 긴밀히 협의하기로 했다. 외교부는 “조 장관은 금년 중 구체적인 이정표에 따라 원자력, 핵추진 잠수함, 조선 등 핵심 분야에서의 협력이 결실을 거둘 수 있도록 루비오 장관의 주도적 역할을 당부했다”고 설명했다. 토미 피곳 국무부 수석부대변인도 “양측은 민간 원자력, 핵추진 잠수함, 조선, 그리고 핵심 미국 산업을 재건하기 위한 한국의 투자 확대 분야에서 긴밀한 협력을 지속하기로 합의했다”고 밝혔다.



외교부는 또 조 장관이 남북 간 긴장완화 노력 등을 설명하고 북한과의 대화 복귀를 강조했다고 전했다. 국무부는 양국 장관이 북한의 완전한 비핵화에 대한 약속을 재확인했다고 전했다.



이형민 윤예솔 기자, 워싱턴=임성수 특파원 gilels@kmib.co.kr



