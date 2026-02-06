부끄럼쟁이 유령이 용기를 찾아가는 여정

[책과 길]

유령의 요술 망치

후쿠자와 유미코 글·그림, 김보나 옮김

올리, 40쪽, 1만500원



숲속의 다정한 고슴도치 의사 앞에 하얀 천을 뒤집어쓴 ‘유령’이 나타난다. 알고 보니 유령은 남 앞에 서는 것이 무척이나 힘겨운 지독한 부끄럼쟁이였다. 의사는 정체를 밝히라고 다그치는 대신, 유령의 모습 그대로를 인정하며 그의 상처를 돌본다.



의사가 방문한 유령의 집에는 놀라운 보물들이 가득했다. 바로 유령이 뚝딱뚝딱 만들어낸 나무 장난감들이었다. 유령은 아무도 놀아 주지 않는 장난감들이 그저 불쌍하기만 하다. 유령의 재능을 알아본 의사는 장난감으로 환자들의 마음을 치유하고, 유령은 자신의 창조물이 사랑받는 모습에 힘입어 조금씩 부끄러움이라는 천을 벗어 던질 용기를 얻는다. 수채화풍의 포근한 그림이 함께한 이야기는 타인을 편견 없이 바라보는 다정한 시선과 자존감을 찾아가는 여정을 전한다. 세상으로 나갈 용기가 필요한 아이들은 물론, 타인에게 다가가는 법을 잊은 어른들에게도 따뜻한 차 한 잔 같은 위로를 건넨다.



맹경환 선임기자



