엔비디아·오픈AI ‘이상기류’… 경고등 켜진 AI업계 ‘순환 거래’
“오픈AI, 대체 메모리칩 모색”
투자·구매 순환 리스크 재부상
AI칩 시장도 각자도생 기조 강화
오픈AI와 엔비디아의 ‘동맹 관계’에 이상 기류가 흐르고 있다. 엔비디아가 오픈AI에 약속한 투자 계획이 진척이 없는 상황에서, 오픈AI는 엔비디아 칩의 대용품을 물색하고 있다는 얘기가 들려온다.
공룡인 두 기업 사이에서 균열이 감지되면서 인공지능(AI) 거품론의 핵심 근거 중 하나인 ‘순환 거래’의 위험성도 다시 주목받고 있다. 소수의 기업끼리 제품 계약과 투자를 주고받는 현재의 AI 생태계는 일부만 틀어져도 전체가 영향을 받는 구조다. 이에 더해 순환 거래의 중심인 엔비디아를 겨냥한 ‘칩 독립’ 움직임까지 강해지면서 투자·구매 회전을 통한 인위적인 매출 창출은 임계점에 왔다는 평가도 나온다.
로이터통신 등에 따르면 오픈AI는 챗GPT 서비스의 추론 연산에 필요한 ‘대체 칩’을 찾고 있는 것으로 알려졌다. 창사 이래 줄곧 써오던 엔비디아 제품의 경우 AI 모델 훈련용으로는 독보적인 성능을 자랑하지만, 현재 오픈AI가 집중하려고 하는 추론 분야에 사용하기에는 미흡한 점이 많다는 것이다. 실제 오픈AI는 최근 수개월 동안 챗GPT 개발에 필요한 칩이 부족하다는 이유로 AMD와 브로드컴, 세레브라스 등과 구매 계약을 체결했다.
앞서 엔비디아가 계획했던 오픈AI 투자 규모를 축소한다는 보도도 나왔다. 양사는 지난해 9월 엔비디아가 오픈AI에 최대 1000억 달러(약 145조원)를 투자하고, 오픈AI는 확보한 자금으로 원전 10기 규모의 데이터센터를 만든다는 내용의 거래 의향서를 작성한 바 있다. 하지만 월스트리트저널(WSJ)은 지난달 31일 엔비디아 내부에서 투자에 대한 신중론이 제기됐으며, 몇 주 내 마무리될 것으로 예상됐던 협상 역시 현재까지 진전이 없는 상태라고 보도했다.
엔비디아와 오픈AI는 즉각 부인하고 나섰다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 3일 CNBC와 인터뷰에서 오픈AI 기업공개(IPO) 참여를 포함해 투자를 계획대로 진행할 예정이라고 밝혔다. 샘 올트먼 오픈AI CEO 역시 자신의 엑스(X) 계정에 “우리는 엔비디아와 협력하는 것을 매우 좋아하며, 엔비디아는 세계 최고의 AI 칩을 만들고 있다”는 글을 올리며 불화설을 일축했다.
이어 4일에는 엔비디아가 오픈AI와 200억 달러(약 29조원) 투자 계약을 체결한다는 소식도 전해졌다. 하지만 당초 엔비디아가 밝혔던 투자 규모에 비해서는 상당히 줄어든 금액이라 양측 관계에 대한 우려는 불식되지 않는 상황이다.
엔비디아와 오픈AI 간의 잡음은 단순한 문제가 아니다. AI 산업을 지탱하는 순환 거래 구조에 금이 가는 신호일 수 있기 때문이다. 오픈AI는 지난해 엔비디아의 투자 계획 발표 이후 오라클과도 굵직한 계약을 체결했다. 투자 자금을 바탕으로 오라클에게서 3000억 달러(약 435조) 규모의 클라우드 자원을 구매하고, 오라클은 오픈AI를 위한 AI 데이터센터를 구축하는 내용이다. 오라클은 다시 데이터센터 구동을 위한 AI칩을 엔비디아에서 구입한다. 이 밖에 오픈AI는 AMD와, 엔비디아는 AI 클라우드 컴퓨팅 기업 코어위브와 유사한 투자 및 공급·구매 관계를 구축한 상태다. 이처럼 기업 간 상호의존성이 커진 구조에서는 한 곳의 자금 흐름에만 문제가 생겨도 연쇄적인 문제가 발생할 수 있다.
지난해에만 50여건의 벤처 투자를 진행한 ‘큰 손’ 엔비디아의 지위가 불안정한 것도 위험 요인이다. 미국의 반도체 제조사 인텔의 립부 탄 CEO는 지난 3일 미국 샌프란시스코에서 열린 ‘AI 서밋’에서 AI용 그래픽처리장치(GPU) 개발을 본격화하겠다고 밝혔다. 주문형 반도체(ASIC) 개발에 속도를 내는 구글과 아마존, 마이크로소프트(MS)에 이어 경쟁자가 하나 더 추가된 것이다. 중국 알리바바그룹의 반도체 기업 핑터우거까지 자체 개발 AI 칩 ‘전우 810E’를 공개하며 위협적인 행보를 보이고 있다.
AI 칩 시장에서 ‘각자도생’ 분위기가 확산되고, 엔비디아의 매출 고리가 약해지면 투자 기세는 사그라들 수밖에 없다. 오픈 AI를 비롯해 대규모 투자를 받은 기업들이 아직 적자를 벗어나지 못하는 상황 역시 문제다. 미국 시사지 디애틀랜틱은 지난달 “AI 혁명이 업계의 예상 규모나 시기에 맞춰 실현되지 않을 경우 경제적 여파가 매우 심각할 것”이라고 진단했다.
박선영 양윤선 기자 pomme@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사