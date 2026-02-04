‘입춘 매직’인가 했더니… 6일부터 다시 영하 10도

1월 평균기온 평년보다 낮아

블로킹 현상에 찬 공기 정체돼

서울 명동에서 두꺼운 외투와 방한용품으로 중무장한 외국인 관광객들이 길을 걷고 있다. 연합뉴스

6일부터 영하 10도 안팎의 강력한 한파가 다시 불어닥칠 전망이다. 지난달 평년보다 추위가 오래 지속된 이유는 바람이 느려져 대기가 정체하는 ‘블로킹’ 현상 때문인 것으로 분석됐다.



기상청에 따르면 5일 전국 아침 최저기온은 -4~5도, 낮 최고기온은 5~15도로 평년보다 높을 전망이다. 특히 낮에는 서울 최고 8도 등 전국 대부분 지역에서 3월 초 수준으로 기온이 오르겠다. 그러나 밤부터 기온이 점차 내려가면서 주말까지 강추위가 이어질 것으로 관측된다. 6일 전국 아침 예상 최저기온은 -13~2도, 낮 최고기온은 -4~8도다.



서울 영등포구 기준 5일 오후 6시부터 매시간 기온이 1도씩 내려가면서 같은 날 자정쯤 기온이 영하로 떨어질 전망이다. 6일 오전 8시에는 -9도까지 내려간 뒤 한낮에도 -5~-4도의 추운 날씨가 이어지겠다. 주말인 7일에는 아침 최저기온이 -15도까지 내려가는 곳이 있겠다.



이번 추위는 북쪽에서 절리저기압(북쪽에서 떨어져나온 찬 공기 덩어리) 소용돌이가 한국을 통과해 나가면서 나타나는 일시적 현상이라고 기상청은 설명했다. 다음 주 초반에는 추위가 해소될 전망이다.



기상청은 이날 ‘2026년 1월 기후 특성’에서 지난달 하순 이례적으로 한파가 열흘 이상 지속됐다고 발표했다. 기상청에 따르면 지난달 전국 평균기온은 -1.6도로 평년보다 0.7도 낮았다. 최근 10년(2016~2025년) 동안 1월 평균기온이 평년보다 낮았던 해는 2018년 한 차례뿐이다.



강력한 한파가 오래 지속된 원인은 베링해 부근에서 발생한 블로킹 현상으로 북극에서 유입되는 차가운 공기가 빠져나가지 못한 탓이다. 겨울철 북극 성층권의 거대한 저기압성 소용돌이가 약해지면서 가두고 있던 북극의 찬 공기가 한국이 있는 중위도까지 내려왔고, 블로킹이 발달하기 좋은 조건이 형성됐다.



지난달 전국 강수량은 4.3㎜로 평년(26.2㎜)의 19.6% 수준이자 역대 두 번째로 적었다. 북극의 한기가 한반도로 밀려 내려올 때 차고 건조한 북서풍이 동반됐기 때문이라는 분석이다. 지난달 전국 상대습도는 53%로 관련 통계를 작성한 이후로 가장 낮았다.



장은현 기자 eh@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 6일부터 영하 10도 안팎의 강력한 한파가 다시 불어닥칠 전망이다. 지난달 평년보다 추위가 오래 지속된 이유는 바람이 느려져 대기가 정체하는 ‘블로킹’ 현상 때문인 것으로 분석됐다.기상청에 따르면 5일 전국 아침 최저기온은 -4~5도, 낮 최고기온은 5~15도로 평년보다 높을 전망이다. 특히 낮에는 서울 최고 8도 등 전국 대부분 지역에서 3월 초 수준으로 기온이 오르겠다. 그러나 밤부터 기온이 점차 내려가면서 주말까지 강추위가 이어질 것으로 관측된다. 6일 전국 아침 예상 최저기온은 -13~2도, 낮 최고기온은 -4~8도다.서울 영등포구 기준 5일 오후 6시부터 매시간 기온이 1도씩 내려가면서 같은 날 자정쯤 기온이 영하로 떨어질 전망이다. 6일 오전 8시에는 -9도까지 내려간 뒤 한낮에도 -5~-4도의 추운 날씨가 이어지겠다. 주말인 7일에는 아침 최저기온이 -15도까지 내려가는 곳이 있겠다.이번 추위는 북쪽에서 절리저기압(북쪽에서 떨어져나온 찬 공기 덩어리) 소용돌이가 한국을 통과해 나가면서 나타나는 일시적 현상이라고 기상청은 설명했다. 다음 주 초반에는 추위가 해소될 전망이다.기상청은 이날 ‘2026년 1월 기후 특성’에서 지난달 하순 이례적으로 한파가 열흘 이상 지속됐다고 발표했다. 기상청에 따르면 지난달 전국 평균기온은 -1.6도로 평년보다 0.7도 낮았다. 최근 10년(2016~2025년) 동안 1월 평균기온이 평년보다 낮았던 해는 2018년 한 차례뿐이다.강력한 한파가 오래 지속된 원인은 베링해 부근에서 발생한 블로킹 현상으로 북극에서 유입되는 차가운 공기가 빠져나가지 못한 탓이다. 겨울철 북극 성층권의 거대한 저기압성 소용돌이가 약해지면서 가두고 있던 북극의 찬 공기가 한국이 있는 중위도까지 내려왔고, 블로킹이 발달하기 좋은 조건이 형성됐다.지난달 전국 강수량은 4.3㎜로 평년(26.2㎜)의 19.6% 수준이자 역대 두 번째로 적었다. 북극의 한기가 한반도로 밀려 내려올 때 차고 건조한 북서풍이 동반됐기 때문이라는 분석이다. 지난달 전국 상대습도는 53%로 관련 통계를 작성한 이후로 가장 낮았다.장은현 기자 eh@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지