꼬마가 묻는다 “보통인 게 이상한 걸까”

[책과 길]

사람들은 이상해

빅터 D. O. 산토스 글·카타리나 소브럴 그림, 신수진 옮김

국민서관, 40쪽, 1만5000원



꼬마의 눈에 비친 세상은 온통 ‘이상한 사람’ 투성이다. 같은 학교에 다니는 어떤 아이는 자신을 진짜 마법사라고 믿고, 엄마가 다니는 체육관에는 운동하는 것보다 자기 몸을 보는 데 더 열심인 사람들이 많다. 꼬마는 이해가 되지 않는다. “진짜 마법사라면 뭐 하러 학교에 다니지.” “차리리 집에서 거울을 보는 게 훨씬 편하고 돈도 안 들 텐데.”



이상한 사람들의 이상한 행동은 꼬리에 꼬리를 물고 이어진다. 결국 아이의 한마디. “이상한 게 보통인 걸까. 그럼 보통인 게 이상한 걸까.” 작가는 이런 말을 전하고 싶은 것 같다. 이상한 사람들을 구경하던 나 역시 누군가에겐 몹시 이상한 존재일 수 있고, 이 세상은 원래 조금씩 이상한 것들로 채워져 있기에 비로소 다채롭고 아름답지 않을까. 대담한 색채와 일부러 비틀어 놓은 역동적인 그림체는 ‘이상함’이라는 주제에 걸맞다.



맹경환 선임기자



GoodNews paper ⓒ 꼬마의 눈에 비친 세상은 온통 ‘이상한 사람’ 투성이다. 같은 학교에 다니는 어떤 아이는 자신을 진짜 마법사라고 믿고, 엄마가 다니는 체육관에는 운동하는 것보다 자기 몸을 보는 데 더 열심인 사람들이 많다. 꼬마는 이해가 되지 않는다. “진짜 마법사라면 뭐 하러 학교에 다니지.” “차리리 집에서 거울을 보는 게 훨씬 편하고 돈도 안 들 텐데.”이상한 사람들의 이상한 행동은 꼬리에 꼬리를 물고 이어진다. 결국 아이의 한마디. “이상한 게 보통인 걸까. 그럼 보통인 게 이상한 걸까.” 작가는 이런 말을 전하고 싶은 것 같다. 이상한 사람들을 구경하던 나 역시 누군가에겐 몹시 이상한 존재일 수 있고, 이 세상은 원래 조금씩 이상한 것들로 채워져 있기에 비로소 다채롭고 아름답지 않을까. 대담한 색채와 일부러 비틀어 놓은 역동적인 그림체는 ‘이상함’이라는 주제에 걸맞다.맹경환 선임기자GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지