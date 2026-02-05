원전 급한 트럼프 정부… 대미 투자 1호 ‘히든카드’로 부상
[이슈 분석]
美, 2030년까지 10기 건설 추진
韓 협조 필수… 현실적 해법 주목
장기적 관점 美 원전시장 진출 계기
세부 투자금 등 전략적 접근 필요
도널드 트럼프 미국 행정부의 25% 관세 인상 압박이 거세지며 ‘대미 투자 1호 프로젝트’ 선정 시간표도 빠르게 돌아가고 있다. 순서상으론 한국 국회 대미투자특별법 통과가 우선이다. 그러나 미국발 관세 폭탄을 억제하려면 트럼프 대통령에게 ‘성과’를 제시해야 한다. 눈앞의 관세 인상을 막기 위해 대미 투자 사업의 윤곽이라도 내놓아야 하는 처지에 몰렸다. 발등의 불을 끄면서도 한국이 실리를 챙길 투자 사업 선정이 최우선 과제가 됐다.
트럼프 행정부의 대미 투자 압박은 에너지 분야에서 두드러진다. 이 중에서도 원자력발전소 건설이 현실적 해법으로 부상하고 있다. 4일 관계부처 등에 따르면 통상 당국은 대미 투자 이행 의지를 미국 측에 전달하기 위해 물밑 접촉을 이어가고 있다. 김정관 산업통상부 장관은 지난 3일에도 하워드 러트닉 미 상무장관과 화상 회의를 벌여 한국의 대미 투자 의지 등 무역 합의 절차를 차례로 이행하겠다는 뜻을 전달한 것으로 알려졌다.
미 상무부는 그간 한국과 일본의 대미 투자금을 미국 내 원전 건설 및 전력망 현대화에 우선 투입하겠다는 방침을 반복해 왔다. 러트닉 장관은 지난해 12월 백악관 각료회의에서 “미국에는 원자력 발전소가 필요하다. 한국과 일본이 투자한 수천억 달러로 그것을 지을 것”이라고 언급했다. 최근 한국산 제품에 대한 25% 관세 인상 발표 이후 우리 정부와의 회담에서도 미국 내 원전 건설 프로젝트 검토를 요청한 것으로 알려졌다. 한·미 조선업 협력 프로젝트인 마스가(MASGA)와 더불어 원전 협력 사업인 마누가(MANUGA) 프로젝트도 수면 위로 떠 오른 양상이다.
미국은 인공지능(AI) 패권 확보를 위해 공격적으로 원전 건설을 추진하고 있다. 트럼프 행정부는 현재 100기가와트(GW) 수준인 원전 발전량을 2050년까지 400GW로 4배 확대한다는 목표를 제시했다. 2030년까지 신규 원전 10기 건설도 추진한다. 그러나 지난 30년간 신규 원전 건설이 이뤄지지 않으며 미국은 원천 기술(설계)은 갖고 있지만 기자재 제조, 원전 시공 역량은 상실한 상태다. 한국 원전 산업과 협력이 필요한 관계다. 원전업계 관계자는 “한국전력, 한국수력원자력 등 원전 공기업과 두산에너빌리티, 현대건설 등 제조와 시공 능력을 갖춘 국내 기업들과 협업이 불가피하다”고 말했다.
관건은 미국 내 원전 건설 프로젝트의 ‘상업적 합리성’ 여부다. 앞서 한·미 양국은 “대미 투자는 상업적 합리성이 있는 프로젝트에만 적용한다”는 데 합의했다. 수익금은 투자 원금 회수 전까지 양국이 절반씩 갖고, 원금 회수 이후엔 한국과 미국이 1대 9 비율로 갖는 구조다. 그러나 원전 건설에 최소 10년 안팎이 필요한 상황에서 수익 규모와 회수 시점은 가늠하기 어렵다.
국내 자금으로 미국 원전 건설을 추진하는 만큼 국내 원전 기업의 대규모 수주를 얻어내는 것도 과제다. 최성민 카이스트 원자력·양자공학과 교수는 “아직 투자 여부가 결정되진 않았지만 장기적 관점에선 미국이란 대형 원전시장에 한국 원전이 진출하는 계기가 될 수 있다”며 “세부 투자금과 국내 기업의 참여 확대 등에 대해 전략적으로 접근해야 할 사안”이라고 말했다.
대미 투자 움직임을 본격화한 일본의 동향도 변수다. 일본은 대미 투자 1호 프로젝트 선정을 위해 미국과 마무리 협의를 이어가는 것으로 알려졌다. 다음 달 말 예정된 다카이치 사나에 일본 총리의 방미 일정에 앞서 대미 투자 발표가 이뤄질 가능성이 거론된다. 로이터통신은 최근 일본이 합성 다이아몬드를 미국 내에서 생산하는 방안 등을 검토하고 있다고 보도했다. 일본 히타치제작소가 중심인 대규모 발전 프로젝트와 소프트뱅크의 데이터센터 건설 프로젝트도 물망에 오르내린다. 일본의 대미 투자 속도에 따라 미국 측의 관세 인상 압력도 거세질 수 있다.
통상 당국은 대미 투자 사업과 별개로 미국과 관세 협의를 이어간다는 방침이다. 산업부는 “한·미 양국이 모두 수용할 수 있는 합리적인 해결책을 찾기 위해 앞으로도 미국 정부, 의회, 업계와 집중적으로 협의해 나가겠다”고 밝혔다.
세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr
