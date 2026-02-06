숲속 철학자들에게 듣는 인생 이야기

[책과 길]

동물들의 철학적 하루

두리안 스케가와 지음, 홍성민 옮김

공명, 304쪽, 1만9000원



“나는 누구인가. 왜 우리는 여기에 존재하는가.” 인류 역사상 가장 오래된 질문이다. 영화 ‘앙: 단팥 인생 이야기’의 원작자로 잘 알려진 작가는 이 무거운 존재론적 질문을 전혀 다른 방식으로 풀어냈다. 바로 사라져 가는 동물들의 생태와 그들의 목소리를 통해서다.



작가는 21편의 우화를 통해 동물의 본능적 삶과 인간의 철학적 사고를 절묘하게 결합한다. 대만 다람쥐 ‘Q청년’은 도토리가 떨어져 싹을 틔우는 것을 보고 라플라스의 ‘확률론’을 고민하고, 유해동물로 지정된 자신의 처지에서 스피노자의 ‘확실한 의지’를 발견한다. 꽃사슴의 뿔을 둘러싼 싸움에서는 헤겔의 ‘변증법’이, 바다 이구아나의 “무적이란 적이 없는 것이 아니라 미움을 만들지 않는 것”이라는 가르침에서는 노자의 사상이 배어 나온다.



특히 눈길을 끄는 대목은 동물들이 뱉어내는 날것 그대로의 고백들이다. “마음은 진화하지 않나요”라고 묻는 개미핥기나, “우리를 괴롭히는 것은 추억”이라며 한숨짓는 재규어의 목소리는 우리가 겪는 인생의 시련을 떠오르게 만든다.



맹경환 선임기자 khmaeng@kmib.co.kr



