‘그냥드림’, 벼랑 끝 3만명 생명줄 됐다

신용불량자로 절박한 상태에 있던 40대 A씨는 ‘그냥드림센터’에서 재기를 꿈꾸게 됐다. 시작은 그저 밥 한 끼를 해결하려는 데 있었다. 가진 돈이 말 그대로 ‘단 한 푼’도 없었고, 끼니를 제대로 챙기지 못하던 때에 지인이 귀띔해준 곳이 집 근처 그냥드림센터였다.
그냥드림센터는 경제적 어려움을 겪는 시민들에게 식품·생필품을 무료 지원하는 시설이다.
즉석밥과 라면 등만 챙겨 나왔으면 그의 삶은 전환점을 맞지 못했을 것이다. 하지만 그는 두 번째로 센터에 방문한 뒤 상담을 받게 됐고, 그냥드림센터가 연계해 준 사회복지사를 통해 행정복지센터 긴급복지 지원을 받을 수 있게 됐다. 채무를 조정하는 절차도 안내받았다. 벼랑 끝에 서 있던 A씨는 조심스럽게나마 재기를 꿈꾸게 됐다.
정부가 지난해 12월 시범사업으로 시작한 그냥드림센터가 취약계층에 단비가 되고 있다. 그냥드림센터는 방문 인원 1인당 2만원 한도 내에서 식품키트, 쌀, 라면, 통조림, 휴지 등을 제공한다. 점심 한 끼가 1만원을 넘는 시대상을 감안하면 최소한의 지원책에 불과하다. 하지만 찾는 이들이 적잖다.
4일 기획예산처에 따르면 현재 전국 67개 시·군·구에서 107개 그냥드림센터가 운영 중이다. 지난해 12월 첫 시범사업을 시작한 지 3개월도 안 돼 100곳을 넘겼다. 운영 개시 후 2개월간 이곳을 방문한 이는 3만6000명에 달한다.
생필품을 제공하는 방식의 일시적 지원에 그치지 않는다. 첫 방문 때는 서비스 이용 신청서를 쓰고 물건을 가져가는 일로 마무리되지만, 두 번째 방문 때는 상담이 진행된다. 가난을 벗어나지 못하는 이들의 한 끼 해결을 넘어 그들을 실질적인 도울 수 있는 방법을 찾아주기 위한 상담이다. 운영을 시작한 지 2개월 사이 방문자의 16.7% 수준인 6000명이 상담을 받았다. 상담을 받은 세 명 중 한 명꼴로 심층 상담을 받았다. A씨를 포함해 200여명에게는 복지 사업 연계 서비스가 제공됐다.
그냥드림센터는 오는 5월까지 전국 150곳으로 늘어난다. 내년에는 전국 단위로 사업이 진행될 예정이다. 그만큼 최소한의 생계를 지원받는 이들도 늘어날 전망이다. 이날 충북 청주시 소재 그냥드림센터를 방문한 임기근 기획처 차관은 “적어도 굶는 사람만큼은 없어야 한다”며 “그냥드림센터가 민관 복지자원과 연계하는 역할까지 수행해야 한다”고 말했다.
