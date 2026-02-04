美 주도 ‘핵심광물 무역 블록’ 추진… 中 희토류 독점에 대항
“한국 일본 호주 합류”… 4일 회의
EU, 영토 존중 전제로 파트너십 제안
트럼프 행정부가 중국의 핵심광물 자원 무기화에 맞서 한국 일본 호주 등의 동맹국을 결집한 핵심광물 공급망 블록 구축에 속도를 내고 있다. 광물 공동 비축과 가격 안정 장치를 통해 중국의 독점을 깨겠다는 구상이다. 유럽연합(EU)도 미국에 전략적 파트너십을 선제적으로 제안하고 나섰다.
더그 버검 미 내무장관은 3일(현지시간) 전략국제문제연구소(CSIS) 행사에서 핵심광물 공급망 강화를 위해 우방국들과 ‘국가 클럽(Club Nations)’을 구축하고 있다고 밝혔다. 이는 지난 2일 발표된 120억 달러(약 17조4690억원) 규모의 광물 비축 계획 ‘프로젝트 볼트(Project Vault)’의 연장선상에 있다.
버검 장관은 일본 호주 한국 등이 이미 클럽에 합류했다며 “이번 주 최대 11건의 추가 합의를 발표할 예정이며 최대 20개국이 참여에 강한 관심을 보이고 있다”고 말했다. 다만 한국은 아직 협정을 체결하지 않은 것으로 알려졌다. 미 국무부는 4일 동맹국 외교장관과 고위 당국자 수십명을 초청해 첫 핵심광물 장관급회의를 열었다. 한국에선 조현 외교부 장관이 참석했다.
이날 블룸버그통신은 EU가 미국에 핵심광물 파트너십을 전격 제안했다고 보도했다. EU가 제안한 양해각서(MOU) 초안에는 가격 하한선 설정, 보조금 지급 및 선구매 계약을 통한 민간기업 개발 지원 등이 포함됐다. 눈에 띄는 대목은 “서로의 영토 보전을 존중한다”는 내용을 명시했다는 것이다. 이는 최근 도널드 트럼프 대통령이 덴마크령 그린란드 매입 구상을 밝혔다가 철회하며 경색됐던 미국과 EU의 관계를 의식한 조치로 풀이된다. EU 집행위원회는 “특정 국가에 대한 의존에서 벗어나 공급원을 다변화하는 것이 필수적”이라고 강조했다.
핵심광물 블록의 성패는 트럼프 대통령이 초래한 동맹국 간 불신을 해소하는 데 달렸다는 평가가 나온다. 폴리티코는 그린란드 발언의 여진과 한국, 캐나다 등을 향한 관세 위협이 적극적인 참여를 주저하게 만들고 있다고 지적했다. 폴리티코가 입수한 외교전문에서 필리핀과 폴란드는 협력 구상에 동의했으나 독일은 중국의 보복에 대한 우려를 전달했다. 핀란드는 EU 통상정책과의 조화를 이유로 신중한 태도를 보이고 있다.
유럽의 한 외교관은 “모두 핵심광물에 대한 접근이 필요하지만 매우 조심스러운 분위기”라며 “그린란드 문제에 대한 명확한 정리가 있어야 설득이 가능할 것”이라고 말했다. 중남미의 한 외교관도 “이번에도 결국 ‘타코’(TACO·트럼프는 항상 겁먹고 물러선다)로 끝날 수 있다는 인식이 크다”고 전했다.
트럼프의 불확실성에 동맹국들이 미국을 배제하고 협력을 모색할 수 있다는 분석도 나왔다. 브루킹스연구소의 조너선 진 중국 분석관은 “중견국끼리 ‘마크 카니(캐나다 총리)식 경로’를 택할 수도 있다”며 “공공연히 ‘미국을 배제한다’고 말하지는 않더라도 조용히 협력하는 움직임이 지속되면 장기적으로 중국에 유리해질 수 있다”고 전망했다.
이가현 기자 hyun@kmib.co.kr
