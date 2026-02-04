李 만난 10개 그룹 “5만명 채용·270兆 지방 투자”

“메뚜기·토끼 있어야 호랑이도 건강

성장 과실, 청년·지방에 나눠달라”

기업들, 신규 채용·투자 계획 화답

이재명 대통령이 4일 청와대에서 열린 10개 대기업 총수 및 임원과의 간담회에서 발언하고 있다. 이 대통령은 주요 기업의 정부 정책 협조에 감사를 표하는 동시에 청년 고용과 지방 투자 등에 힘써 달라고 당부했다. 김지훈 기자

국내 대기업 10곳이 올해 5만1600명을 신규 채용하고 향후 5년간 지방에 270조원을 투자하겠다고 밝혔다.



이재명 대통령은 4일 청와대에서 이재용 삼성전자 회장 등 10개 그룹 대표가 참석한 가운데 ‘청년 일자리와 지방투자 확대를 위한 기업 간담회’를 개최했다. 이 대통령은 “경제는 생태계라고 하는데, 풀밭도 있고 메뚜기도 있고 토끼도 있어야 호랑이가 건강하게 살아갈 수 있다”면서 “성장의 과실이 중소기업과 지방에, 그리고 기성세대뿐 아니라 새롭게 우리 사회에 진입하는 청년세대에게 골고루 퍼지면 좋겠다”고 당부했다.



10개 그룹 대표는 5만명 이상의 대규모 신규 채용으로 호응했다. 이규연 청와대 홍보소통수석은 브리핑에서 “10개 기업이 올해 5만1600명을 신규 채용할 계획이다. 이 중 66%인 3만4200명은 신입 채용으로, 이는 지난해 이들 기업의 채용 인원 대비 2500명 늘어난 규모”라고 설명했다. 삼성전자가 국내 기업 역사상 처음으로 시가총액 1000조원을 달성한 상황에서 이 회장은 “영업 실적이 많이 올라가고 있어 올해 조금 더 채용할 수 있는 여력이 생겼다”고 말했다고 이 수석이 전했다.



이 대통령은 또 “많은 시설과 기회, 인프라 등이 수도권 중심으로 돼 있기 때문에 지방에서는 사람을 구하기 힘들어 기업이 활동하기 어렵고, 기업 활동이 어려우니 일자리가 없어서 사람들이 떠나는 악순환이 계속되고 있다”며 “정부가 새로운 발전 중심축을 지방에 만들고 집중 투자할 것이기 때문에 우리 기업도 보조를 맞춰 달라”고 제안했다. 류진 한국경제인협회장은 “주요 10대 그룹은 5년간 270조원 규모의 지방 투자를 계획하고 있다. 10대 그룹 외에 다 합치면 300조원 정도 투자할 수 있을 것으로 생각한다”고 화답했다.



간담회에는 이 회장과 최창원 SK 부회장, 정의선 현대차 회장, 구광모 LG 회장, 신동빈 롯데 회장, 장인화 포스코 회장, 김동관 한화 부회장, 정기선 HD현대 회장, 허태수 GS 회장, 조원태 한진 회장 등이 참석했다.



최승욱 이동환 기자 applesu@kmib.co.kr



