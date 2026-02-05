‘기생충’ 이어 ‘넘버원’ 모자로 재회한 장혜진·최우식

[And 방송·문화]



日소설 원작… 코끝 찡한 엄마 이야기

장혜진 “우식이와는 말 안해도 통해

엄마 집밥의 따뜻함이 전해졌으면”

영화 ‘넘버원’ 주연배우 장혜진(왼쪽 사진)과 최우식. 바이포엠스튜디오 제공

“당신이 엄마의 집밥을 먹을 수 있는 횟수는 얼마나 남았습니까.”



영화 ‘넘버원’이 끝내 던지는 질문은 이것이다. 영화는 엄마 은실(장혜진)이 차려준 음식을 먹을 때마다 눈앞에 하나씩 줄어드는 숫자가 보이기 시작한 아들 하민(최우식)이 그 숫자가 0이 되면 엄마가 죽는다는 사실을 알게 된 뒤 엄마를 지키기 위해 집밥을 멀리하며 벌어지는 이야기다.



설 연휴를 앞두고 오는 11일 개봉하는 ‘넘버원’은 일본 소설을 원작으로 누구나 공감할 만한 정서를 다룬다. 그저 떠올리기만 해도 코끝이 찡해지는 엄마에 대해서다. 엄마의 남은 시간이 눈에 보인다는 설정은 다소 판타지적이지만 그 끝에 남는 정서적 울림은 작지 않다. 가족의 소중함과 시간의 유한함에 대해 생각하게 한다.





봉준호 감독의 영화 ‘기생충’(2019)에서 모자로 호흡을 맞춘 배우 최우식과 장혜진이 다시 모자지간으로 재회했다. 최우식은 엄마를 지키기 위해 엄마와 지내던 고향 부산을 떠나는 아들 하민을, 장혜진은 서울에서 직장 생활을 하며 소원해진 아들에게 서운해 하면서도 묵묵한 사랑을 보내는 엄마 은실을 현실적으로 연기해 냈다.



3일 서울 종로구 한 카페에서 만난 최우식은 “‘기생충’에서는 여럿이 어울리는 앙상블 연기가 많아 모자 관계를 충분히 보여주지 못해 아쉬웠는데 이번에 제대로 보여줄 기회가 주어져 반가웠다”고 말했다. 장혜진은 “우식이와 오랜만에 호흡을 맞췄는데 너무 편안했다. 말하지 않아도 서로 마음이 통하는 유대감이 있었다”고 전했다.



사투리 연기에 처음 도전한 최우식은 “사투리는 정서가 담긴 언어이기에 더욱 노력을 기울였다”며 “어려웠지만 김태용 감독과 장혜진 선배께 계속 지도받으며 연기했다”고 돌아봤다. 실제 부산이 고향인 장혜진은 “사투리 연기는 나도 힘들다. 말투를 신경 쓰다 보면 연기에 제약을 받는다”며 “우식이는 더 어려웠을 텐데 해냈다는 게 대단하다”고 칭찬했다.



최우식에게는 자신의 출세작 ‘거인’(2014)의 김 감독과 함께한 두 번째 작품이라는 의미도 있었다. 그는 “‘거인’보다 좋은 모습을 보여야 한다는 부담이 커서 처음에는 망설였지만 촬영하면서 괜한 걱정이었다는 생각이 들었다”며 “좋은 사람들과 일하는 현장이 너무 행복했다”고 털어놨다.



여러 작품에서 엄마 역할을 자주 맡는 장혜진은 “엄마라고 해도 다 다른 인물이니 연기할 때마다 즐겁다”며 미소 지었다. 은실에 대해서는 “기특하면서도 가여웠다. 큰 상실을 겪고도 좌절하지 않고 오뚝이처럼 일어나 자기 삶을 뚜벅뚜벅 걸어가는 모습이 우리네 엄마의 모습 같았다”고 했다.



최우식은 “가족 관계에도 유통 기한이 있다는 사실을 잊고 지냈는데 작품을 통해 가족과의 시간을 더 소중히 여기자는 생각을 하게 됐다”고 말했다. 장혜진은 “때로 서울의 시멘트 냄새에 지칠 때 유독 그리운 게 고향과 엄마의 집밥인 것 같다. 영화의 그런 따뜻함이 여러분에게도 전해지길 바란다”고 말했다.



권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 디지털뉴스부 권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr 8280 응원 하기 좋은 생각이 좋은 곳으로 데려다줍니다. “당신이 엄마의 집밥을 먹을 수 있는 횟수는 얼마나 남았습니까.”영화 ‘넘버원’이 끝내 던지는 질문은 이것이다. 영화는 엄마 은실(장혜진)이 차려준 음식을 먹을 때마다 눈앞에 하나씩 줄어드는 숫자가 보이기 시작한 아들 하민(최우식)이 그 숫자가 0이 되면 엄마가 죽는다는 사실을 알게 된 뒤 엄마를 지키기 위해 집밥을 멀리하며 벌어지는 이야기다.설 연휴를 앞두고 오는 11일 개봉하는 ‘넘버원’은 일본 소설을 원작으로 누구나 공감할 만한 정서를 다룬다. 그저 떠올리기만 해도 코끝이 찡해지는 엄마에 대해서다. 엄마의 남은 시간이 눈에 보인다는 설정은 다소 판타지적이지만 그 끝에 남는 정서적 울림은 작지 않다. 가족의 소중함과 시간의 유한함에 대해 생각하게 한다.봉준호 감독의 영화 ‘기생충’(2019)에서 모자로 호흡을 맞춘 배우 최우식과 장혜진이 다시 모자지간으로 재회했다. 최우식은 엄마를 지키기 위해 엄마와 지내던 고향 부산을 떠나는 아들 하민을, 장혜진은 서울에서 직장 생활을 하며 소원해진 아들에게 서운해 하면서도 묵묵한 사랑을 보내는 엄마 은실을 현실적으로 연기해 냈다.3일 서울 종로구 한 카페에서 만난 최우식은 “‘기생충’에서는 여럿이 어울리는 앙상블 연기가 많아 모자 관계를 충분히 보여주지 못해 아쉬웠는데 이번에 제대로 보여줄 기회가 주어져 반가웠다”고 말했다. 장혜진은 “우식이와 오랜만에 호흡을 맞췄는데 너무 편안했다. 말하지 않아도 서로 마음이 통하는 유대감이 있었다”고 전했다.사투리 연기에 처음 도전한 최우식은 “사투리는 정서가 담긴 언어이기에 더욱 노력을 기울였다”며 “어려웠지만 김태용 감독과 장혜진 선배께 계속 지도받으며 연기했다”고 돌아봤다. 실제 부산이 고향인 장혜진은 “사투리 연기는 나도 힘들다. 말투를 신경 쓰다 보면 연기에 제약을 받는다”며 “우식이는 더 어려웠을 텐데 해냈다는 게 대단하다”고 칭찬했다.최우식에게는 자신의 출세작 ‘거인’(2014)의 김 감독과 함께한 두 번째 작품이라는 의미도 있었다. 그는 “‘거인’보다 좋은 모습을 보여야 한다는 부담이 커서 처음에는 망설였지만 촬영하면서 괜한 걱정이었다는 생각이 들었다”며 “좋은 사람들과 일하는 현장이 너무 행복했다”고 털어놨다.여러 작품에서 엄마 역할을 자주 맡는 장혜진은 “엄마라고 해도 다 다른 인물이니 연기할 때마다 즐겁다”며 미소 지었다. 은실에 대해서는 “기특하면서도 가여웠다. 큰 상실을 겪고도 좌절하지 않고 오뚝이처럼 일어나 자기 삶을 뚜벅뚜벅 걸어가는 모습이 우리네 엄마의 모습 같았다”고 했다.최우식은 “가족 관계에도 유통 기한이 있다는 사실을 잊고 지냈는데 작품을 통해 가족과의 시간을 더 소중히 여기자는 생각을 하게 됐다”고 말했다. 장혜진은 “때로 서울의 시멘트 냄새에 지칠 때 유독 그리운 게 고향과 엄마의 집밥인 것 같다. 영화의 그런 따뜻함이 여러분에게도 전해지길 바란다”고 말했다.권남영 기자 kwonny@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지