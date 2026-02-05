한·중 관계 해빙 기류 탄 K패션, 중국 진출 재개 종종걸음

K패션이 중국 시장 공략에 다시 속도를 내고 있다. 한한령(한류 제한령)으로 위축됐던 분위기가 최근 한·중 관계 해빙으로 완화될 것이란 기대가 커지면서다. 중국 소비자들의 K패션에 대한 선호가 높아지고 있는 점도 이같은 흐름에 힘을 보태고 있다.
무신사는 연내 중국 내 오프라인 매장을 두 자릿수로 늘리겠다고 4일 밝혔다. 현재 34곳인 국내외 매장 수를 올해 60곳까지 확대하는 가운데 중국에만 10개 매장을 신규로 열겠다는 구상이다. 무신사는 지난해 9월 중국 최대 전자상거래 플랫폼 티몰에 입점한 데 이어 12월엔 첫 해외 상설 매장인 ‘무신사 스탠다드 상하이 화이하이 백성점’과 ‘무신사 스토어 상하이 안푸루’를 잇달아 열었다. 트렌드에 민감한 젊은 소비층을 중심으로 호응을 얻으며 진출 100일 만에 누적 거래액이 100억원을 넘어섰다.
LF의 헤지스는 최근 상하이 신톈디 지역에 첫 해외 플래그십 스토어 ‘스페이스H 상하이’를 열었다. 지난해 헤지스의 중국 매출은 약 4900억원으로, 전체 매출 1조 원의 절반에 가까운 규모를 차지했다.
삼성물산 패션부문은 빈폴과 준지를 중심으로 중국 사업을 전개하고 있다. 코오롱스포츠는 올해 남부 지역으로 출점을 이어갈 계획이다. 아이웨어 브랜드 젠틀몬스터는 중국에 20여개 매장을 두고 있다.
중국 시장은 한때 국내 소비재 기업들의 무덤과도 같았다. 사드 사태 이후 한한령이 이어지며 화장품과 유통, 패션 기업들은 직격탄을 맞았다. 패션업계에선 삼성물산의 에잇세컨즈가 중국 진출 2년 만에 사업을 중단하는 등 실패 사례가 이어졌다.
이 같은 경험을 거치며 최근엔 직진출보다 합작법인(JV)이나 라이선스 방식으로 리스크를 분산하는 전략이 확산되고 있다. 코오롱스포츠차이나홀딩스는 코오롱FnC와 안타 스포츠가 각각 50% 지분을 보유하며 순항 중이다. 무신사 역시 안타 스포츠와 합작 법인을 설립해 리스크를 관리하는 한편, 60% 지분을 확보하며 경영 주도권을 유지하는 방식을 택했다.
중국은 세계 2위 규모의 패션 소비 시장인 데다, 최근 젊은층을 중심으로 한국 패션에 대한 관심이 높아지고 있다. 산업통상자원부에 따르면 지난해 대중국 섬유 수출액은 13억7000만 달러로 전년 대비 3.9% 증가했다. 같은 기간 대미 수출액(12억7000만 달러)을 웃도는 수준이다. 코트라의 ‘2026 중국 진출 전략’은 중국 Z세대를 중심으로 패션을 자기 표현 수단으로 인식하는 소비가 확대되면서 K패션이 고정 수요층을 형성하고 있다고 분석했다.
정책 환경도 기회 요인으로 작용한다. 상하이는 아시아 1호 매장에 최대 100만 위안을 지원하는 등 지방 정부 차원의 지원책도 이어진다.
패션업계 관계자는 “최근 외교 환경 변화와 함께 중국 시장 전반에서 한국 브랜드에 대한 관심이 점진적으로 확대되는 흐름이 나타나고 있다”며 “현지 반응을 면밀히 살피며 경쟁력을 강화할 것”이라고 말했다.
신주은 기자
