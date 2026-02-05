합당 불지피기 나선 정청래, 토론·전당원 여론조사 예고

지선 전 합당, 시간 빠듯하다는 판단

민주당, 이달 내 교통정리 완료 목표

반대파는 “선거 이후로 논의 미뤄야”

더불어민주당 정청래 대표와 이언주 최고위원, 한병도 원내대표(왼쪽부터)가 4일 국회에서 열린 최고위원회의에 입장하고 있다. 정 대표가 "합당의 전 과정은 당원 뜻에 달렸다"며 논의 진행 의지를 내비친 반면, 이 최고위원은 "지금은 이재명의 시간이지 차기 대권주자 밀어주기할 시간은 아니다"며 합당 논의 중단을 요구했다. 이병주 기자

정청래 더불어민주당 대표가 조국혁신당과의 합당 문제 전반이 당원의 뜻에 달려 있다며 토론, 전당원 여론조사 등을 예고했다. 늦어도 다음 달 초까지 당 차원의 결론을 낸다는 구상을 지키려면 시간이 빠듯하다는 계산 아래 그간 교착 상태이던 논의에 시동을 거는 양상이다. 여권 곳곳에서 ‘절차 시비’ 장기화를 경계하는 목소리가 나왔지만 반대파는 합당 논의를 멈추고 지방선거 이후로 미루자는 주장을 이어갔다.



정 대표는 4일 최고위원회의에서 “원래 합당 여부는 전당대회나 중앙위원회 직전에 전당원 투표로 결정하게 돼 있다”며 “그런 과정 전에라도 합당 여부에 대한 전당원 여론조사를 해보는 것은 어떨지 최고위원들과 논의해보겠다”고 밝혔다. 이어 “국회의원과 당원들에게 동등한 발언권, 토론권을 보장해야 할 것”이라고 덧붙였다.



한 민주당 지도부 인사는 국민일보에 “이달 말까지는 (합당에 필요한) 당내 토론과 전당원 투표를 마쳐야 하지 않겠느냐”며 “다음 주부터 의원총회를 통한 토론, 시·도별 당원 토론 등을 진행해나갈 것”이라고 밝혔다. 민주당은 이달 말쯤 당 차원의 ‘교통정리’를 끝내고 이후 한 달가량 실제 합당 작업을 밟아나가겠다는 구상이다. 다른 민주당 핵심 관계자도 “4월 중순까지는 공천을 마무리한다는 것이 우리 당의 구상”이라고 말했다.



여권 내에서 논의 속도를 끌어올려야 한다는 주문이 고개를 든 데에는 교착 상태를 마냥 방치할 수 없다는 계산도 작용한 것으로 풀이된다. 우상호 전 청와대 정무수석은 이날 라디오 방송에서 “(합당) 이 문제를 제안하는 과정의 서운함, 아쉬움을 오래 끄는 것보다는 ‘통합이 바람직한가’ ‘어떤 통합인가’ 이런 주제로 넘어갈 단계”라고 말했다. ‘원조 친명’ 김영진 민주당 의원 역시 “정 대표가 평소 통합론자는 아니었다”며 “정 대표가 본인의 이해관계를 초월해 정치적 결단을 했다고 본다”고 힘을 실어줬다.



다만 당내 반대 목소리도 여전히 거세다. 이언주 황명선 강득구 세 명의 최고위원은 이날 공개회의 발언을 통해 합당 논의를 중단하고 지방선거 이후로 미룰 것을 재차 촉구했다. 더민주전국혁신회의도 논평을 통해 합당 제안을 철회하라고 요구했다.



전날 대의원·권리당원 ‘1인1표제’를 담은 당헌 개정안이 개운치 않은 뒷맛을 남기며 중앙위원회를 통과한 점도 변수로 꼽힌다. 드러내놓고 반대하기 어려운 1인1표제가 안건이었는데도 재적 위원 과반 찬성이라는 요건을 간신히(52.88%) 넘겼다는 사실이 정청래 지도부에 대한 당내 정서를 짐작하게 한다는 취지다. 한 민주당 재선 의원은 “1인1표제와 합당은 완전히 다른 의제”라며 “정 대표가 (합당 찬성) 당원들에게 의지할수록 당내 분란은 커질 것”이라고 내다봤다.



정 대표는 이날도 ‘당원 뜻대로’를 강조했다. 그는 “나라의 주인이 국민이듯 당의 주인은 당원”이라며 “합당 전 과정은 당원의 뜻에 달려 있다. 당원들이 올바른 판단을 할 수 있도록 토론·간담회를 투명하게 진행하겠다”고 강조했다.



이에 대해 박홍근 민주당 의원은 기자회견을 갖고 “전당원 투표는 문제 해결이라기보다 책임 회피에 가깝다”고 지적했다. 한 초선 의원은 “찬성·반대 양쪽 모두 진짜 대화할 생각은 없고 당원들을 전면에 붙여 전쟁하자는 것 아닌가”라고 우려했다.



송경모 한웅희 기자 ssong@kmib.co.kr



