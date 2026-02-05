시사 전체기사

‘고위관리 부패 고발’ 中 탐사기자 류후 구금

입력:2026-02-05
권력형 비리를 파헤쳐온 중국의 탐사보도기자 류후(50)가 공안에 구금됐다. 중국 변호사들과 언론인들이 류후를 지지하는 글을 올리고 국경없는기자회(RSF)가 규탄 성명을 내는 등 파문이 커지고 있다. 4일 중국 경제매체 차이신과 대만중앙통신에 따르면 쓰촨성 청두 공안은 탐사보도기자 류후와 동료 우잉자오(34)를 허위 고발 및 불법 사업 운영 혐의로 형사강제조치(구금)해 조사중이라고 2일 발표했다.

류후는 지난달 29일 소셜미디어에 ‘과거 교수를 죽음으로 몰아넣었던 쓰촨성 푸장현 당서기가 투자기업을 파산시키고 있다’는 기사를 올린 뒤 체포됐다. 문제의 기사는 곧바로 삭제됐다.

다수의 변호사가 이번 사건을 두고 시민의 감시권과 표현의 자유를 옹호하는 글을 소셜미디어에 올렸다. 산둥성 제남일보도 소셜미디어 계정 ‘신황하’에서 류후의 체포가 푸장현 고발 기사 때문일 수 있다는 의견을 거론하며 ‘투명하고 공정한 처리’를 촉구했다.

광둥성 광저우의 신쾌보 기자로 일하던 류후는 산시성 공안국장, 상하이 고등인민법원장, 중국자원그룹 회장 등 공산당 및 정부 고위 관리의 부패를 실명으로 비판했다가 2013년 명예훼손 등의 혐의로 충칭 자택에서 체포됐다. 346일간 구금돼 조사받았지만, 검찰에서 불기소 처분을 받고 풀려났다. 이 사건은 2015년 ‘중국의 10대 언론법 사건’으로 선정됐다.

RSF는 성명에서 “이번 사건은 중국이 독립적인 보도에 대해 얼마나 억압적이고 적대적인 태도를 취하는지 보여준다”며 류후의 석방을 촉구했다. RSF에 따르면 중국은 현재 전 세계에서 가장 많은 123명의 기자를 구금하고 있다.

베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr

