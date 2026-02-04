美, 항모 접근 이란 드론 격추… 고위급 회담 앞두고 무력 충돌
“회담 장소 튀르키예서 오만으로 변경”
미국과 이란의 고위급 회담을 앞두고 미 해군 전투기가 중동 해역에서 미 항공모함에 접근하는 이란 드론을 격추했다. 이란은 호르무즈 해협에서 미국 국적 유조선 나포를 위협한 데 이어 고위급 회담 장소를 두고도 미국과 신경전을 펼치고 있다.
미 중부사령부 대변인 팀 호킨스 대령은 3일(현지시간) 성명에서 “항공모함 에이브러햄 링컨호가 이란 남부 해안에서 약 800㎞ 떨어진 해상에서 작전하던 중 이란의 샤헤드-139 드론이 불필요하게 함선을 향해 기동했다”며 에이브러햄 링컨호에서 출격한 미군 F-35 전투기가 해당 드론을 격추했다고 밝혔다. 미군 병사와 장비의 피해는 없었다.
이와 별개로 몇 시간 뒤 이란 혁명수비대 소속 선박 2척과 이란 모하제르 드론이 합법적으로 호르무즈 해협을 통과하던 미국 국적 유조선을 위협하는 일도 벌어졌다. 이란 선박은 유조선 스테나임페러티브호에 접근하며 나포를 위협했다. 이후 미 공군이 ‘방어적 공중 지원’에 나서 상황이 진정됐다고 호킨스 대령은 설명했다.
도널드 트럼프 대통령은 지난달 이란의 반정부 시위 유혈 진압을 비난하고 핵 협상을 촉구하며 군사 작전을 시사한 바 있다. 미군은 최근 항공모함 에이브러햄 링컨호와 토마호크 미사일을 장착한 구축함 3척을 이 지역에 증강 배치하며 이란을 압박하고 있다. 해당 함대는 현재 아라비아해에 배치돼 있다. 항공모함에는 스텔스 전투기 F-35와 전투기 FA-18이 배치돼 있어 이란 내 수십 개 표적을 사정권에 두고 있다.
다만 두 나라는 6일 이란의 핵 프로그램 중단 등을 위한 고위급 협의를 앞두고 있다. 스티브 위트코프 대통령 특사와 아바스 아라그치 이란 외무장관은 당초 튀르키예 이스탄불에서 고위급 회담을 진행할 예정이었다. 하지만 이란이 회담 장소를 오만 무스카트로 변경하도록 요구했다.
온라인 매체 악시오스는 소식통을 인용해 “트럼프 행정부는 회담 장소를 튀르키예에서 다른 곳으로 옮겨 달라는 이란의 요청을 수용했다”고 보도했다. 이 매체는 이어 “해당 지역의 아랍 및 무슬림 국가들이 오만에서 열리는 회담에 참여할지 여부에 대한 협상이 아직 진행 중”이라고 덧붙였다.
트럼프도 아직은 협상에 방점을 두고 있다. 그는 이날 백악관에서 열린 예산안 서명식에서 “우리는 이란과 바로 지금 협상하고 있다”고 말했다. 앞서 캐럴라인 레빗 백악관 대변인도 드론 격추가 회담에 미칠 영향에 대한 질문에 “방금 위트코프 특사와 대화했는데 현재로서 이란과의 대화는 여전히 계획대로다”라고 답했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
