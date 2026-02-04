檢 ‘MBK·홈플러스’ 이례적 재배당… ‘수사·기소 분리’ 개혁기조 첫 실험

“잇단 무죄선고에 반성” 표현까지

김병주 영장기각에 전면 재검토

권현구 기자

검찰이 4일 ‘MBK·홈플러스 사건’을 서울중앙지검 반부패수사3부에서 반부패수사2부로 재배당했다. 법원이 지난달 김병주 MBK파트너스 회장 등에 대한 구속영장을 일괄 기각한 뒤 이뤄진 조치다. 기존 수사 부서가 아닌 새로운 부서에서 보완수사 및 기소 여부 등을 전면 재검토하겠다는 취지다. 동시에 검찰개혁 기조인 ‘수사·기소 분리’를 실험적으로 적용해 보겠다는 의미도 담겼다. 서울중앙지검은 ‘잇단 무죄선고에 대한 반성적 고려’라는 이례적 표현까지 사용했다.



서울중앙지검은 반부패3부에서 수사해 온 김 회장과 김광일 MBK 부회장 겸 홈플러스 대표, 김정환 MBK 부사장, 이성진 홈플러스 전무 등 경영진 4명에 대한 사기 혐의 사건을 반부패2부(부장검사 이상혁)로 재배당했다고 밝혔다. 서울중앙지검은 “지난해 4월 수사가 시작된 후 지난달 주요 피의자 4명에 대해 구속영장을 청구했으나 법원에서 ‘소명 부족 등’을 이유로 모두 기각된 바 있다”며 “‘수사를 개시하고 진행한’ 부서가 아닌 새로운 부서에서 객관적인 시각으로 판단하기 위한 조치”라고 설명했다.



서울중앙지검 반부패3부는 지난달 7일 김 회장 등에 대해 특정경제범죄가중처벌법상 사기, 자본시장법 위반(사기적 부정거래) 등 혐의로 구속영장을 청구했다. 그러나 박정호 서울중앙지법 영장전담 부장판사는 지난달 14일 “구속할 정도의 혐의 소명이 부족하다”며 이를 기각했다.



서울중앙지검은 “지난 수년간 검찰이 직접 수사를 개시했던 사건들에 대해 최근 잇따라 무죄가 선고되고 있는 점에 대한 반성적 고려 아래 수사·기소 분리의 취지를 담고 있는 검찰청법 4조 2항을 실질적으로 구현하기 위한 것”이라고 했다. 해당 조항은 ‘검사는 자신이 수사 개시한 범죄는 기소할 수 없다’는 내용이다. 사건을 재배당받은 반부패2부는 최소한의 범위 내에서 보완수사를 신속히 진행하고 기소 여부를 직접 결정할 방침이다.



이번 결정은 박철우 서울중앙지검장이 숙고 끝에 내린 것으로 전해졌다. 서울중앙지검은 향후 구속영장이 기각되거나 사회적 논란이 큰 사건 등에 대해서도 사실상의 수사·기소 분리에 해당하는 조치를 이어갈 것으로 전망된다.



구자창 기자 critic@kmib.co.kr



