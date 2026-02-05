LG엔솔, 美한화큐셀과 1조원대 계약… ESS 축으로 사업 포트폴리오 전환中
5GWh 규모… 2028년부터 납품
매출 10% 비중 ESS, 3배 확대
LG에너지솔루션이 한화큐셀 미국법인과 1조원대 에너지저장장치(ESS) 배터리 공급 계약을 맺으며 북미 ESS 시장 공략에 속도를 내고 있다. LG에너지솔루션은 전기차 배터리 수요 부진을 타개하기 위해 ESS 사업 매출을 높이는 방향으로 사업 포트폴리오 전환을 추진하는 중이다.
LG에너지솔루션은 4일 한화큐셀 미국법인과 총 5기가와트시(GWh) 규모의 ESS용 리튬인산철(LFP) 배터리 공급 계약을 체결했다고 밝혔다. 2028년부터 2030년까지 차례로 납품될 예정이며, 한화큐셀이 EPC(설계·조달·건설)를 추진하는 미국 내 ESS 프로젝트에 공급된다.
이번 계약은 두 회사가 2024년 5월 발표한 총 4.8GWh 규모 ESS 프로젝트 계약에 이은 두 번째 성과다. 2024년 당시 계약 금액을 고려하면 이번 계약 규모도 1조원대로 추정된다.
LG에너지솔루션과 한화그룹 3사(한화큐셀 한화모멘텀 한화에어로스페이스)는 2023년 ESS 등 배터리 사업협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결하며 미국 ESS 시장 선점을 위한 전략적 파트너십을 구축했다. 2024년 계약으로 양사의 제품 경쟁력과 현지 생산역량 등이 검증되면서 이번 계약에선 협력 범위와 물량이 더 확대됐다.
LG에너지솔루션의 배터리는 미국 미시간주에서, 한화큐셀 태양광 모듈은 조지아주에서 각각 생산된다. 프로젝트 전반이 미국 현지 생산으로 이뤄지기 때문에 미국 인플레이션감축법(IRA)이 요구하는 보조금 요건을 충족하는 동시에 관세 리스크는 최소화했다는 평가다.
LG에너지솔루션은 지난해 매출 23조6718억원, 영업이익 1조3461억원을 기록했다. 매출은 전년 대비 7.6% 감소했지만 영업이익은 133.9% 증가했다. 전기차 캐즘(일시적 수요 둔화)이 장기화되는 위기 속에서 고수익 제품 위주의 판매 전략과 북미 ESS 생산을 본격화하며 실적 방어에 성공했다는 평가다. LG에너지솔루션 전체 매출에서 ESS 사업은 약 10%대 비중을 차지하는 것으로 전해졌다.
인공지능(AI) 데이터센터 수요 확대 등으로 올해 전 세계 ESS 설치량은 전년 대비 40% 이상 늘어날 것으로 예상된다. LG에너지솔루션도 안정적인 북미 ESS 생산 능력 등을 토대로 ESS 사업 매출을 3배 이상 올리겠다는 목표를 세웠다. 이에 북미 ESS 사업 전반을 총괄하는 ‘북미 운영 안정화 조직’도 신설했다. 올해 말 ESS 생산능력을 전 세계 기준 60GWh, 북미 지역은 50GWh 이상으로 확대할 계획이다.
