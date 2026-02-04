‘학습 SW’ 심의 의무화에… “관련 자료만 수백개”, 학교 현장 혼란

교사들 “행정 부담 전가” 반발

개학 한 달 남아 졸속 심의 우려도



새 학기를 앞둔 전국 초·중·고교가 ‘학습지원 소프트웨어’ 심의로 홍역을 앓고 있다. 최대 400여종에 달하는 인공지능(AI)·디지털 교육자료 심의를 개학 전 마쳐야 하기 때문이다. 교사들은 AI 전문가가 아닌 교직원에게 부담을 떠넘겼다고 반발하고 있다.



다음 달 시행되는 초·중등교육법 개정안은 교내에서 활용하는 학습지원 소프트웨어를 학교운영위원회(학운위)에서 심의하도록 의무화했다. 학습 이력을 저장하는 AI 디지털교과서(AIDT) 등 소프트웨어에 대한 개인정보 관리를 강화한다는 취지다.



하지만 교사들은 ‘행정 과부하’를 우려하며 반발하고 있다. 교육부 가이드라인에 따르면 올해 기준 AI·디지털 교육자료는 최대 196종이다. 공공 플랫폼·포털과 민간 소프트웨어까지 포함하면 심의 대상은 최대 426종에 이를 것으로 보인다.



중학교 교사 A씨는 4일 국민일보에 “담당 과목별, 선생님마다 사용하는 소프트웨어가 제각각이라 방학 중에 모두 파악하기 어렵다”며 “관련 자료만 수백개일 텐데 학운위 심의에 과부하가 걸린다”고 토로했다.



개학이 한 달 앞으로 다가오면서 ‘졸속 심의’ 우려도 나온다. 고교 교사 B씨는 “새 학기에 학생들과 사용할 프로그램도 정하지 못한 상황”이라며 “쓸 법한 소프트웨어를 가늠해 심의해야 하는 상황인데, 개인정보 보호 취지에 맞는지 의문”이라고 말했다.



초·중등교육법 개정안에 허점이 있다는 지적도 나온다. 지난해 8월 국회 여권에서 AIDT 지위를 교과서에서 교육 자료로 격하시키며 건건이 심의받도록 법을 개정했는데, 심의 대상에 예외조항을 두지 않았다. 이 때문에 이미 교육 현장에서 광범위하게 사용하는 카카오톡, 네이버 밴드, 구글 워크스페이스, 캔바 등 소프트웨어까지 학교별로 심의해야 한다.



논란이 커지자 대한민국교육감협의회는 지난달 29일 총회에서 “교육부 및 시·도 교육청이 개발·운영하는 소프트웨어는 심의를 면제하거나 간소화하는 법 개정을 요청한다”고 밝혔다. 교육부 관계자는 “방학 중 학운위 서면 심의, 일괄 심의 자료 제공 등 부담을 줄이도록 지원하겠다”고 밝혔다.



이정헌 기자 hlee@kmib.co.kr



