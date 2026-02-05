“친구 대신 제미나이와 얘기해요”… 초등생까지 파고든 AI

AI 접하는 연령↓사용 빈도는↑

아이들-AI, 서로 애칭 부르기도

교우관계·사회성 발달 악영향 우려



초등학생 자녀를 둔 임모(40)씨는 최근 학부모 모임에서 “아이들이 앞으로 친구랑 더 안 놀까봐 걱정”이라는 고민을 털어놨다. 자녀들이 요즘 챗GPT나 제미나이를 쓰면서 혼자 있는 시간이 늘고 있다는 걱정이다. 임씨의 아들 이모(9)군은 매일 하루 30분 이상 인공지능(AI)을 친구 삼아 일상적인 대화를 한다. 임씨는 “원래도 내성적인 아이인데 방학이나 주말에 친구와 어울리는 일이 줄어들까봐 걱정”이라고 말했다.



챗GPT 등 생성형 AI가 아동·청소년의 ‘친구’ 자리를 대신하는 사례가 늘고 있다. 또래와 관계를 쌓으면서 사회성을 길러야 할 시기에 지나친 AI 사용이 사회·정서 발달에 악영향을 끼칠 수 있다는 우려가 나온다.



초등학생 유모(12)양도 부모의 챗GPT 계정으로 AI와 일상생활과 관심사에 대한 대화를 나누고 있다. 유양 부모는 “아이가 현실에서 친구와 대화하는 표현과 말투가 AI와의 대화에서도 그대로 묻어난다”고 말했다. 예를 들어 유양과 AI는 서로를 애칭으로 부른다. AI는 유양이 말하기 전에 먼저 “오늘은 뭐했어?” “오늘도 아이스크림 먹었어?” 등 일상적인 질문으로 말을 걸기도 한다. 유양은 “엄마한테 말 안 한 건데”라며 AI에게 비밀 얘기를 털어놓는 경우도 있다고 한다.



이처럼 AI를 접하는 나이가 점차 어려지고 사용 빈도도 높아지자 일부 학교 현장에서는 AI 사용 시 주의할 점과 위험성을 인지시키는 교육이 진행되고 있다. 교육계에서는 초등학교 3~6학년을 사회·정서적 성장에 중요한 시기로 본다. 강원도 강릉시에서 초등 5학년 담임을 맡은 김모 교사는 “아이들에게 수업 때마다 ‘AI는 인격을 가진 존재가 아니다’ ‘너희를 편안하게 해주겠지만 거짓말을 하거나 잘못된 정보를 줄 수 있다’는 점을 반복해서 설명하고 있다”고 했다.





AI는 중고교생의 일상에도 파고들고 있다. 한국청소년정책연구원이 2024년 발표한 생성형 AI 이용 실태조사에 따르면 전국 중고교 청소년 2261명 가운데 75.7%가 하루에 AI를 30분 미만 사용한다고 답했다. 응답자의 12.9%는 30분 이상~1시간 미만 사용한다고 응답했고, 1시간~1시간30분 이용한다고 답한 학생은 4.8%였다. 2시간 이상 사용 비중은 4.2%였다. 이 조사가 2023년 8~9월 이뤄졌다는 점에서 지금은 AI 사용 시간이 평균적으로 더 늘었을 가능성이 크다.



국내 학계에서 AI 사용이 교우 관계나 사회성 발달에 끼치는 직접적인 영향을 연구한 사례는 드물다. 다만 전문가들은 어릴 때부터 AI를 지나치게 많이 사용할 경우 인간관계 측면에서 부작용이 나타날 수 있다고 입을 모은다.



장혜승 한국교육개발연구원 디지털연구실장은 “일부 학생이 AI를 정서적 위로와 조언을 얻는 용도로 자주 사용하고 있다는 점이 (학계에서) 위험 신호로 논의되고 있다”며 “내성적이고 소극적인 성향을 지닌 아동은 AI와의 상호작용이 또래 관계를 보완하는 역할을 할 수도 있지만 동시에 사람과의 관계 형성에서 겪는 어려움을 회피하는 수단으로 작용할 가능성도 있다”고 설명했다.



임명호 단국대 융합심리학과 교수는 “AI와 매일 소통하면 사람과 사람이 만나 생기는 감정을 느끼기 어려워 정서 발달에 부정적 영향을 끼칠 수 있다”고 우려했다.



AI 사용 시간이 급격히 늘어나는 학생의 경우 또래 관계 형성에 어려움을 겪고 있거나 스트레스가 큰 상황이 아닌지 주의를 기울일 필요가 있다는 조언도 나온다. 홍순범 서울대 의과대학(소아청소년 정신과) 교수는 “친구와 노는 것이 아주 즐거운 아이들이 AI를 많이 활용할 가능성은 상대적으로 낮을 것”이라며 “청소년들이 AI를 얼마나 많이 사용하는지, 이러한 습관이 일상생활에 어떠한 제약을 주는 건 아닌지 따져봐야 할 사안”이라고 말했다.



장은현 기자 eh@kmib.co.kr



