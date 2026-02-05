[재계뒷담] 삼양식품 주가 하락세는 ‘우지라면 저주’ 탓?

김 부회장, 시부 명예회복 의지

37년 만에 ‘삼양1963’ 내놨지만

제품 출시 이후 주가 오히려 주춤



불닭볶음면 신화로 승승장구하던 삼양식품의 주가가 ‘삼양1963’ 출시 전후로 주춤하면서, 일각에서는 ‘우지(소기름) 라면의 저주’라는 말이 나오고 있다.



김정수 삼양식품 부회장은 지난해 11월 삼양1963 출시 발표회에서 “삼양1963은 과거 복원이 아닌 미래를 위한 초석으로, 미래를 향한 혁신을 시작하겠다”고 선언한 바 있다. 삼양1963은 출시된 후 첫 한 달 만에 누적 판매량 700만개를 기록하며 기대에 부응했다.



하지만 공교롭게도 ‘면비디아(라면+엔비디아)’라고 불릴만큼 잘 나가던 삼양식품 주가는 삼양1963 출시 전후로 하향세다. 2025년 9월 11일 163만원(종가 기준)을 기록하며 연고점을 찍은 이후로는 꾸준히 내림세이고, 2월 초에는 110만원대까지 밀려났다. 증권가에서는 중국법인을 중심으로 지난해 4분기 매출 증가율이 둔화한 것 등을 이유로 꼽는다.



하지만 일각에서는 우지 라면의 저주라는 해석도 나온다. 삼양식품은 1989년 이른바 우지파동에 휘말렸다. 당시 검찰은 삼양식품 등 식품업계 관계자들을 ‘라면에 공업용 우지를 사용한다’는 혐의로 구속 기소했다.



이후 당시 보건사회부(현 보건복지부)와 법원이 우지라면의 무해성을 인정했지만, 삼양식품의 라면은 이미 소비자 신뢰를 잃고 시장 입지가 급격히 축소됐다. 삼양식품은 이후 식물성 팜유로만 라면을 생산해 왔다.



그리고 불닭볶음면의 성공으로 세계적인 기업으로 거듭난 삼양식품이 37년 전의 ‘흑역사’를 끊어내겠다며 출시한 것이 바로 삼양1963이었다. 특히 삼양1963 출시는 김 부회장이 강력히 추진했다는 후문이다. 시아버지이기도 한 우지파동 당시 전중윤 회장의 실추된 명예를 회복하겠다는 취지가 컸다고 한다. 그런데 제품 출시 전후 오히려 주가가 주춤한 것이다.



삼양식품은 삼양1963의 역사적 맥락과 주가를 연관 짓는 해석과는 거리를 두고 있다. 삼양식품 관계자는 “삼양1963은 첫 달 괄목할 만한 판매량을 기록했고, 현재도 그 수준을 유지하고 있다”며 “우지 파동 당시 실추됐던 명예를 회복할 제품으로 기대하고 있다”고 말했다.



이택현 기자 alley@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 불닭볶음면 신화로 승승장구하던 삼양식품의 주가가 ‘삼양1963’ 출시 전후로 주춤하면서, 일각에서는 ‘우지(소기름) 라면의 저주’라는 말이 나오고 있다.김정수 삼양식품 부회장은 지난해 11월 삼양1963 출시 발표회에서 “삼양1963은 과거 복원이 아닌 미래를 위한 초석으로, 미래를 향한 혁신을 시작하겠다”고 선언한 바 있다. 삼양1963은 출시된 후 첫 한 달 만에 누적 판매량 700만개를 기록하며 기대에 부응했다.하지만 공교롭게도 ‘면비디아(라면+엔비디아)’라고 불릴만큼 잘 나가던 삼양식품 주가는 삼양1963 출시 전후로 하향세다. 2025년 9월 11일 163만원(종가 기준)을 기록하며 연고점을 찍은 이후로는 꾸준히 내림세이고, 2월 초에는 110만원대까지 밀려났다. 증권가에서는 중국법인을 중심으로 지난해 4분기 매출 증가율이 둔화한 것 등을 이유로 꼽는다.하지만 일각에서는 우지 라면의 저주라는 해석도 나온다. 삼양식품은 1989년 이른바 우지파동에 휘말렸다. 당시 검찰은 삼양식품 등 식품업계 관계자들을 ‘라면에 공업용 우지를 사용한다’는 혐의로 구속 기소했다.이후 당시 보건사회부(현 보건복지부)와 법원이 우지라면의 무해성을 인정했지만, 삼양식품의 라면은 이미 소비자 신뢰를 잃고 시장 입지가 급격히 축소됐다. 삼양식품은 이후 식물성 팜유로만 라면을 생산해 왔다.그리고 불닭볶음면의 성공으로 세계적인 기업으로 거듭난 삼양식품이 37년 전의 ‘흑역사’를 끊어내겠다며 출시한 것이 바로 삼양1963이었다. 특히 삼양1963 출시는 김 부회장이 강력히 추진했다는 후문이다. 시아버지이기도 한 우지파동 당시 전중윤 회장의 실추된 명예를 회복하겠다는 취지가 컸다고 한다. 그런데 제품 출시 전후 오히려 주가가 주춤한 것이다.삼양식품은 삼양1963의 역사적 맥락과 주가를 연관 짓는 해석과는 거리를 두고 있다. 삼양식품 관계자는 “삼양1963은 첫 달 괄목할 만한 판매량을 기록했고, 현재도 그 수준을 유지하고 있다”며 “우지 파동 당시 실추됐던 명예를 회복할 제품으로 기대하고 있다”고 말했다.이택현 기자 alley@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지