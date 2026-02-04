시사 전체기사

[단독] “당무감사서 살려줄게”… 정성국 연판장 압박 의혹

입력:2026-02-04 18:53
수정:2026-02-04 18:54
공유하기
글자 크기 조정

원외 당권파, 친한계 사퇴 종용 정황
해당 당협위원장 “친한계 소설”

국민의힘 홍형선 원외당협위원장협의회 회장 직무대행과 원외당협위원장들이 3일 국회 소통관에서 전날 의원총회에서 정성국 의원이 조광한 최고위원의 의총 참석 자격을 거론하며 설전을 벌인 것과 관련해 정 의원을 비판하고 있다. 전날 국민의힘 의총에서 정 의원 등 친한계 의원이 장동혁 대표 체제에서 임명된 조 최고위원에게 "의원이 아닌데 의원총회에 참석해도 되느냐"는 취지로 말하자 조 최고위원이 반발하면서 고성과 반말 등 거친 언사가 오간 것으로 전해진 바 있다. 연합뉴스

국민의힘 당권파 원외 당협위원장이 친한(친한동훈)계 정성국 의원의 사퇴를 촉구하는 연판장을 돌리는 과정에서 동료 위원장에게 당무감사를 빌미로 압박을 가했다는 주장이 제기됐다. 당사자로 지목된 당협위원장은 “친한계의 소설”이라고 일축했지만 한동훈 전 대표 제명으로 촉발된 내전이 원외로까지 확산하는 양상이다.

한 원외 당협위원장은 4일 통화에서 “복수의 당협위원장이 당권파 당협위원장으로부터 ‘당무감사에서 잘리지 않게 살려줄 테니 정 의원 규탄 성명에 이름을 올리라’는 협박을 받았다”며 “이건 패거리 정치 아니냐”고 비판했다.

국민의힘은 최근 마무리한 정기 당무감사 결과를 토대로 조만간 당협 정비에 나설 방침인데, 이를 미끼로 중립 성향의 당협위원장들에게 ‘줄 세우기’를 강요했다는 것이다. 전화를 받은 일부 당협위원장은 “어떻게 해야 하느냐”며 의견을 나눴다고 한다. 다만 압박 당사자로 지목된 당협위원장은 “저는 그런 협박을 할 사람이 아니다. 친한계의 소설”이라고 말했다. 본인 이름이 성명에 오르는 줄 알지 못했다는 주장도 나왔다. 한 당협위원장은 “이름이 올라가는 줄도 몰랐다”며 “정 의원 언행에 지나친 측면이 있으나 강경파가 원외에서 분란을 만드는 것도 옳지 않다”고 지적했다.

국민의힘 일부 원외 당협위원장은 지난 3일 성명을 내고 “의원총회에서 조광한 최고위원에게 보인 안하무인의 무례한 작태를 원외 당협위원장 전체에 대한 모욕으로 규정한다”며 정 의원의 사퇴를 촉구했다. 성명에는 원외 당협위원장 140여명 중 78명이 참여했다.

당 윤리위원회는 지난달 30일 서울시당위원장을 맡은 친한계 배현진 의원에 대한 제소를 접수했다. 당권파 원외 당협위원장들이 낸 제소 신청서에는 ‘한 전 대표 징계 철회’ 등 당 결정과 배치되는 입장을 서울시당 전체 의사인 것처럼 외부에 알렸다는 내용이 담긴 것으로 전해졌다. 이석연 국민통합위원장은 이준석 개혁신당 대표를 만나 “보수 본령과 원천, 정신을 일으켜서 같이 갈 수 있도록 국민의힘과 같이 협조해야 한다”고 당부했다.

정우진 기자 uzi@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
정우진 기자
정치부
정우진 기자
617
국민일보 정우진 기자입니다. 국회에 출입하고 있습니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘박원순 아들 병역비리’ 의혹 제기자, 항소심서 ‘무죄’
수백억대 재산 받고도 “더 줘”…노모 폭행한 형제, 1심 집행유예
[속보] 삼성전자, 시가총액 1000조 돌파…국내기업 최초
[단독] 한학자 “실명 상태서 3차례 낙상” 또다시 보석 요청
“과장된 해석으로 돈 버는 유튜버들”…백종원 법적 대응
[속보] 엔비디아 오늘도 3% 급락, 페이팔도 20% 폭락
“왜 내 사랑 방해하냐”던 70대…천만원 보내려던 순간 나타난 경찰
“이준석 답변해봐!” 전한길에 이준석 “쇼하지 말고” 답변
국민일보 신문구독