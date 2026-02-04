[단독] “당무감사서 살려줄게”… 정성국 연판장 압박 의혹
원외 당권파, 친한계 사퇴 종용 정황
해당 당협위원장 “친한계 소설”
국민의힘 당권파 원외 당협위원장이 친한(친한동훈)계 정성국 의원의 사퇴를 촉구하는 연판장을 돌리는 과정에서 동료 위원장에게 당무감사를 빌미로 압박을 가했다는 주장이 제기됐다. 당사자로 지목된 당협위원장은 “친한계의 소설”이라고 일축했지만 한동훈 전 대표 제명으로 촉발된 내전이 원외로까지 확산하는 양상이다.
한 원외 당협위원장은 4일 통화에서 “복수의 당협위원장이 당권파 당협위원장으로부터 ‘당무감사에서 잘리지 않게 살려줄 테니 정 의원 규탄 성명에 이름을 올리라’는 협박을 받았다”며 “이건 패거리 정치 아니냐”고 비판했다.
국민의힘은 최근 마무리한 정기 당무감사 결과를 토대로 조만간 당협 정비에 나설 방침인데, 이를 미끼로 중립 성향의 당협위원장들에게 ‘줄 세우기’를 강요했다는 것이다. 전화를 받은 일부 당협위원장은 “어떻게 해야 하느냐”며 의견을 나눴다고 한다. 다만 압박 당사자로 지목된 당협위원장은 “저는 그런 협박을 할 사람이 아니다. 친한계의 소설”이라고 말했다. 본인 이름이 성명에 오르는 줄 알지 못했다는 주장도 나왔다. 한 당협위원장은 “이름이 올라가는 줄도 몰랐다”며 “정 의원 언행에 지나친 측면이 있으나 강경파가 원외에서 분란을 만드는 것도 옳지 않다”고 지적했다.
국민의힘 일부 원외 당협위원장은 지난 3일 성명을 내고 “의원총회에서 조광한 최고위원에게 보인 안하무인의 무례한 작태를 원외 당협위원장 전체에 대한 모욕으로 규정한다”며 정 의원의 사퇴를 촉구했다. 성명에는 원외 당협위원장 140여명 중 78명이 참여했다.
당 윤리위원회는 지난달 30일 서울시당위원장을 맡은 친한계 배현진 의원에 대한 제소를 접수했다. 당권파 원외 당협위원장들이 낸 제소 신청서에는 ‘한 전 대표 징계 철회’ 등 당 결정과 배치되는 입장을 서울시당 전체 의사인 것처럼 외부에 알렸다는 내용이 담긴 것으로 전해졌다. 이석연 국민통합위원장은 이준석 개혁신당 대표를 만나 “보수 본령과 원천, 정신을 일으켜서 같이 갈 수 있도록 국민의힘과 같이 협조해야 한다”고 당부했다.
