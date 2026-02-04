광주·전남의회, 통합동의안 압도적 가결… 속전속결 우려도

與 통합특별법안, 국회 통과 ‘탄력’

역사적 과업 한 달 만에 결정 고민

“충청도 핫바지 법안, 조율 어려워”

4일 오전 ‘행정통합에 대한 의견 제시(동의)의 건’을 심의중인 전남도의회 본회의 모습. 전남도 제공

행정통합 동의안이 광주시의회와 전남도의회에서 4일 나란히 의결됐다. 광주·전남이 이재명정부에서 추진한 광역지방자치단체 통합의 첫 사례가 될 전망이다.



광주시의회와 전남도의회는 이날 오전 본회의를 각각 열고 ‘행정통합에 대한 의견 제시(동의)의 건’을 의결했다. 광주시의회는 재적의원 23명 중 국민의힘 소속 의원 1명을 제외한 민주당 의원 22명이 출석한 가운데 만장일치로 동의안을 통과시켰다. 전남도의회는 재적의원 60명 중 53명이 출석해 찬성 52명, 기권 1명으로 안건을 의결했다.



지방자치법상 지방자치단체를 합치거나 폐지할 때는 지방의회 의견을 들어야 한다. 광주시와 전남도는 신속한 특별법 통과를 위해 주민투표 대신 의회 동의 절차를 택했다. 국회에 발의된 ‘전남광주특별시 설치에 관한 특별법안’ 심의도 본격화할 예정이다.



시·도의원들은 정치권 중심으로 속도를 내는 행정통합에 대해 우려하면서도 통합이 지역 발전을 획기적으로 이룰 기회라는 데 공감했다. 광주시의회에서 유일한 국민의힘 소속인 김용임 시의원은 “시민투표 없는 통합은 광주의 정체성과 시민 주권을 훼손하는 일방적 결정”이라고 주장한 뒤 표결에 불참했다.



신수정 광주시의회 의장은 “20만 시·도민의 삶을 근본적으로 바꿀 수 있는 역사적 과업을 불과 한 달여 만에 결정하는 것이 과연 옳은지 시의회 내부에서도 깊은 고민과 갈등이 있었다”고 밝혔다. 김태균 전남도의회 의장은 “국회와 정부의 특별법 심사 과정에서 존중받을 수 있도록 ‘행정통합 대응 TF’를 중심으로 전방위적 후속 대응에 나서겠다”고 말했다.



행정통합 특별법이 이달 중 국회 문턱을 넘으면 3월부터 전남광주특별시 출범을 위한 준비 작업이 본격화될 전망이다. 이후 6·3 지방선거에서 초대 통합 특별시장을 선출한 뒤 7월 1일 광주시와 전남도를 합친 전남광주특별시가 출범할 예정이다.



반면 대전·충남 통합 특별법안을 놓고는 반발이 커지고 있다. 김태흠 충남지사는 이날 단국대 천안캠퍼스에서 진행된 도민들과의 대화 자리에서 “행정통합에 필요한 큰 틀의 특별법안이 필요하다”면서 “충청도를 핫바지로 아는 민주당 법안을 얼마나 조율할 수 있을지 의문”이라고 말했다. 김 지사는 통합 지역 약칭을 ‘대전특별시’로 정한 민주당 안에 대해 “충남이 인구가 많고 대전이 충남의 한 도시였던 정체성 면에서 받아들일 수 없다”며 반대 의사를 거듭 밝혔다.



이은창 김영균 김성준 기자 eun5261@kmib.co.kr



