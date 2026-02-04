시사 전체기사

“李정부 실패 바라지 않는다”… 장동혁, 영수회담 공식 제안

입력:2026-02-04 19:01
항소포기·통일교 등 3대 특검도 촉구

장동혁 국민의힘 대표가 4일 국회 본회의장에서 교섭단체 대표 연설을 하고 있다. 장 대표는 “이재명정부의 실패를 바라지 않는다. 지금은 이재명정부의 골든타임”이라며 이재명 대통령에게 영수회담을 제안했다. 이병주 기자

장동혁 국민의힘 대표가 이재명 대통령에게 영수회담을 공식 제안했다. 여권이 추진한 2차 종합특검을 비판하며 대장동 항소포기 특검, 통일교 특검, 더불어민주당 공천헌금 특검의 ‘3대 특검’ 도입도 촉구했다.

장 대표는 4일 국회 본회의 교섭단체 대표연설에서 “이재명정부의 실패를 바라지 않는다. 정쟁이 아닌 민생경제의 어려움을 알리고 함께 해결책을 논의하자”며 영수회담을 요청했다.

장 대표는 “지금은 이재명정부의 골든타임이다. 더 이상 허비할 시간이 없다”며 “대통령과 제1야당 대표가 마주 앉아 현안을 논의하는 것만으로도 국민의 불안을 많이 덜어드릴 수 있을 것”이라고 강조했다. 장 대표 제안에 민주당 의원들은 “오랄 땐 안 오고”라며 목소리를 높였다. 장 대표는 지난해 이 대통령이 제안한 여야 지도부 회담을 거절하고 독대를 요청했었다.

장 대표는 정부·여당을 겨냥한 3대 특검 관철도 강조했다. 여당 주도의 3대 특검과 2차 종합특검에 대해 “국회가 정적을 제거하고 야당을 탄압하는 입법 독재의 전당이 됐다”며 “6개월 동안 먼지 떨 듯 야당을 털어댔지만 결과는 ‘태산명동서일필(泰山鳴動鼠一匹)’”이라고 말했다. 또 “(종합특검은) 자신들 입맛에 맞는 수사를 하겠다는 것이고, 지방선거까지 내란 몰이를 이어가겠다는 목적”이라고 비판했다.

장 대표는 “항소포기, 통일교 게이트, 공천뇌물 특검을 실시해야 한다”며 “비리를 알고도 덮은 김현지 1부속실장과 이 대통령, 민주당 지도부까지 모두 수사해야 한다”고 주장했다. 민주당 등 범여권 의원들은 “수사하잖아요” “무슨 말이야”라고 소리치며 반발했다.

최수진 기자 orca@kmib.co.kr

