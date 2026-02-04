“李정부 실패 바라지 않는다”… 장동혁, 영수회담 공식 제안

“李정부 실패 바라지 않는다”… 장동혁, 영수회담 공식 제안
항소포기·통일교 등 3대 특검도 촉구
장동혁 국민의힘 대표가 이재명 대통령에게 영수회담을 공식 제안했다. 여권이 추진한 2차 종합특검을 비판하며 대장동 항소포기 특검, 통일교 특검, 더불어민주당 공천헌금 특검의 ‘3대 특검’ 도입도 촉구했다.
장 대표는 4일 국회 본회의 교섭단체 대표연설에서 “이재명정부의 실패를 바라지 않는다. 정쟁이 아닌 민생경제의 어려움을 알리고 함께 해결책을 논의하자”며 영수회담을 요청했다.
장 대표는 “지금은 이재명정부의 골든타임이다. 더 이상 허비할 시간이 없다”며 “대통령과 제1야당 대표가 마주 앉아 현안을 논의하는 것만으로도 국민의 불안을 많이 덜어드릴 수 있을 것”이라고 강조했다. 장 대표 제안에 민주당 의원들은 “오랄 땐 안 오고”라며 목소리를 높였다. 장 대표는 지난해 이 대통령이 제안한 여야 지도부 회담을 거절하고 독대를 요청했었다.
장 대표는 정부·여당을 겨냥한 3대 특검 관철도 강조했다. 여당 주도의 3대 특검과 2차 종합특검에 대해 “국회가 정적을 제거하고 야당을 탄압하는 입법 독재의 전당이 됐다”며 “6개월 동안 먼지 떨 듯 야당을 털어댔지만 결과는 ‘태산명동서일필(泰山鳴動鼠一匹)’”이라고 말했다. 또 “(종합특검은) 자신들 입맛에 맞는 수사를 하겠다는 것이고, 지방선거까지 내란 몰이를 이어가겠다는 목적”이라고 비판했다.
장 대표는 “항소포기, 통일교 게이트, 공천뇌물 특검을 실시해야 한다”며 “비리를 알고도 덮은 김현지 1부속실장과 이 대통령, 민주당 지도부까지 모두 수사해야 한다”고 주장했다. 민주당 등 범여권 의원들은 “수사하잖아요” “무슨 말이야”라고 소리치며 반발했다.
