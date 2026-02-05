포켓몬, 야스쿠니 논란 후폭풍… 中서 기업 콜라보 줄취소

일본의 인기 캐릭터 포켓몬스터(포켓몬)가 군국주의 옹호 논란에 휘말린 가운데 일부 브랜드가 중국 시장에서 포켓몬 콜라보 제품 판매를 중단했다.
4일 중국 관영 환구시보 등에 따르면 일본 패션 브랜드 유니클로가 타오바오 등 주요 전자상거래 플랫폼과 오프라인 매장에서 티셔츠와 가방 등 포켓몬 콜라보 제품을 거둬들였다. 중국 스포츠 브랜드 리닝도 온·오프라인에서 판매하던 포켓몬 콜라보 제품을 철수시켰다. 한 유니클로 매장 직원은 “논란 이후 포켓몬 콜라보 상품이 모두 내려갔다”며 “향후 재판매 여부는 알 수 없다”고 말했다.
포켓몬 측은 지난달 어린이를 대상으로 한 포켓몬 카드 체험 행사를 야스쿠니 신사에서 진행한다는 공지를 했다가 중국 네티즌의 거센 반발에 부딪혔다. 야스쿠니 신사는 태평양전쟁의 A급 전범 14명의 위패가 보관돼 있어 ‘군국주의의 상징’으로 꼽힌다. 포켓몬 측은 논란이 커지자 사과문을 내고 행사를 전면 취소했다.
하지만 포켓몬의 군국주의 옹호 의혹이 처음이 아닌 것으로 드러나 반발이 확산했다. 중국청년보는 포켓몬이 2016년부터 야스쿠니 신사를 ‘포켓몬 고’ 게임의 체육관과 포켓스톱으로 지정해 플레이어들이 자주 찾게 했다고 전했다. 포켓몬 게임 개발사인 크리처스 직원들이 2019년 야스쿠니 신사를 참배하고 사진을 소셜미디어에 올린 사실도 다시 거론됐다.
중국공산당 기관지 인민일보는 지난달 31일 사설을 통해 “국제적 영향력을 가진 글로벌 기업으로서 포켓몬은 올바른 가치관을 지키고 각국 사람들의 감정과 기본적인 관습을 존중해야 한다”고 지적했다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
