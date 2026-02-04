교육부, 전문대 ‘지역 AI교육 거점’으로 키운다
AID 전환 중점 전문대 지원 추진
24곳 안팎 사업단 선정 최대 10억 지원
학생·지역주민 등 AI 교육·활용 중점
정부가 전문대를 학생과 재직자, 지역주민이 인공지능(AI) 역량을 키우는 지역 거점 기관으로 전환한다.
교육부는 4일 ‘2026학년도 에이아이디(AID, AI+디지털) 전환 중점 전문대 지원사업 기본계획’을 발표했다. 핵심은 학령인구 감소로 위기에 몰린 전문대들의 체질을 개선하는 것이다. 이를 위해 올해는 24개 안팎의 사업단을 선정해 사업단별로 최대 10억원을 지원한다. 선정된 사업단은 AI·디지털전환 환경 조성, 재학생·교직원·지역주민 맞춤형 AI 역량 강화, 대학별 특화모형 구축 등을 추진한다.
학교에는 AI 기반 실습실과 인터넷 인프라를 확충한다. 학생 데이터를 분석해 진로와 취업에 도움을 주는 AI 기반 학생 지원체계도 구축한다. 생성형 AI를 교육·훈련 프로그램에 활용하도록 계정도 지원한다. 재학생이 AI 기초부터 전공 연계까지 관련 교과목을 이수해 현장 맞춤형 실무 역량을 갖추도록 한다. 교직원에게는 AI 교수법 연수를 제공키로 했다. 지역주민과 재직자를 위해 온라인·야간 수업 등 유연한 단기 교육과정 등도 늘린다.
최교진 교육부 장관은 “전문대가 지역주민과 재직자를 아우르는 평생직업교육의 거점 역할을 수행하도록 지원하겠다”고 말했다.
이도경 교육전문기자 yido@kmib.co.kr
