서울시청 지하 복합문화공간 ‘서울갤러리’ 개관
시민청 운영 종료 후 새 공간 조성
청년 상담·교육, 정책체험 등 제공
서울시청 지하 복합문화공간 ‘내 친구 서울, 서울갤러리’(서울갤러리)가 5일 개관한다. 서울갤러리에는 전시관, 기념품 가게 등이 들어선다. 박원순 전 서울시장의 역점 사업이던 시민청이 문을 닫은 뒤 조성된 공간이다.
서울갤러리는 서울시청 지하 1~2층에 조성된다. 연면적 1만193㎡ 규모다. 첨단 기술을 활용한 도시 홍보 전시관(내친구서울1·2관)과 청년활력소, 키즈라운지, 서울책방, 공연장 등으로 구성된다. 민수홍 서울시 홍보기획관은 4일 “서울갤러리를 시민에게 사랑받고 외국인 관광객이 꼭 방문하는 공간으로 운영해 나가겠다”고 밝혔다.
내친구서울 1관에는 1600대 1 비율로 축소된 서울 지도가 전시된다. 지도에는 시의 역점 사업 대상지와 내용이 표기된다. 관람객의 움직임에 반응하는 미디어 인터랙티브 ‘플레이 한강’, 멀티미디어 영상 ‘미래 서울쇼’도 내친구서울 1관에 마련된다.
내친구서울 2관에는 ‘세계도시월’이 조성된다. 서울 런던 뉴욕 도쿄 파리 싱가포르의 종합경쟁력지수가 영상으로 표출된다.
정책 전시 공간인 키즈라운지 ‘해치의 건강구조대’도 운영된다. 방문객들은 키즈라운지에서 시의 건강 정책을 체험해 볼 수 있다. 청년들은 청년활력소에서 일자리·재무·심리·자립 상담, 금융 교육을 받을 수 있다. 굿즈숍, 로봇카페, 공연장도 마련된다.
앞서 박 전 시장은 서울시청 지하 1~2층에 시민청을 2013년 조성했다. 시민청은 전시, 공연, 휴식 등을 위한 공간으로 활용됐다. 하지만 2020년 코로나19 팬데믹 이후 폐쇄가 반복돼 방문객이 급감했다. 이에 시는 2024년 10월 시민청 운영을 종료했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
