경기 컬처패스, 도서·공연 지원 확대
연간 지원한도 6만원 상향
도서 1만원 구매쿠폰 지급
경기 컬처패스 지원이 확대된다.
경기도는 올해부터 컬처패스 1인당 연간 지원 한도를 기존 2만5000원에서 6만원까지로 상향하고, 지원 분야에 도서를 새롭게 추가했다고 4일 밝혔다. 이와 함께 뮤지컬 ‘메리골드’ 공연 2만5000원권 할인쿠폰을 지급하는 특별 관람 프로모션을 시작했다.
경기 컬처패스는 도민의 일상 속 문화 접근성을 높이기 위해 추진하는 문화소비쿠폰 지원 사업이다.
1만원 도서 구매 쿠폰은 경기 컬처패스 앱에서 내려받을 수 있다. 다음 달까지 교보문고와 알라딘 온라인 제휴처에서 사용할 수 있다.
뮤지컬 메리골드 공연은 경기아트센터 소극장 무대에 올라간다. 오는 28일 오후 2시와 6시 총 2회 진행된다. 좌석 등급은 R석(3만원), S석(2만원), 만원의 행복석(1만원)으로 구성된다.
할인 행사는 R석에 적용된다. 경기도가 관람료 3만원 중 2만5000원을 지원한다. 관객은 5000원으로 가장 좋은 좌석에서 뮤지컬을 관람할 수 있다. 공연당 99장씩, 총 198장의 할인권이 4일 오전 10시부터 선착순 지급된다. 전 회차에서 1인당 1장만 신청 가능하다.
내려받은 ‘메리골드 특별 프로모션 쿠폰’은 티켓링크에서 공연 예매 시 사용할 수 있다. 발급된 쿠폰은 13일 오후 11시59분까지 유효하며, 미결제 시 자동 소멸된다.
박래혁 경기도 문화체육관광국장은 “경기 컬처패스가 공연과 독서를 아우르는 생활밀착형 문화정책이 되도록 계속해서 지원을 확대할 계획”이라며 “컬처패스를 통해 일상에서 문화의 가치를 더욱 폭넓게 체감하길 기대한다”고 말했다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사