최민정, 최다 메달·金 동시 겨냥… 20일 골든데이
동계올림픽 D-1… 기록 잔치 예고
스노보드 최가온 최연소 金 후보
컬링 여자·믹스 더블서 설욕 준비
남자 피겨 차준환도 메달 정조준
38세 최고령 정동현 16년째 도전
개막이 하루 앞으로 다가온 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서는 다양한 기록이 쏟아질 것으로 기대를 모은다. ‘쇼트트랙 여제’ 최민정은 한국 올림픽 최다 금메달과 최다 메달 기록을 동시에 겨냥한다. 올림픽 직전 국제대회에서 좋은 성적을 냈던 스노보드, 컬링, 썰매 등 설상 종목에서도 메달이 나오면 새 역사를 쓰게 된다.
최민정은 2018년 평창, 2022년 베이징 대회에 이어 통산 세 번째 올림픽 무대에 선다. 개인전은 물론 혼성 계주, 여자 3000m 계주에도 출전해 다관왕에 도전한다. 이번 대회 성적에 따라 여러 대기록에 자신의 이름을 새길 수 있다.
최민정은 앞선 두 차례 올림픽에서 메달 5개(금3·은2)를 수확했다. 현재까지 올림픽 한국 최다 금메달 기록은 동계 전이경(쇼트트랙·4개), 하계 김우진(양궁·5개)이 갖고 있다. 또 이승훈(스피드스케이팅), 진종오(사격), 김수녕(양궁) 등이 올림픽 최다 메달 기록(6개)을 세웠다.
최민정은 “이번 올림픽에 많은 기록이 걸려 있다는 것을 잘 안다. 그래서 더 잘하고 싶다”며 “후회가 남지 않도록 최선의 경기를 하고 돌아오겠다”고 말했다.
쇼트트랙 여자 3000m 계주에 나서는 이소연은 한국 종목 최고령 금메달리스트에 도전한다. 종전 기록 보유자는 2014년 소치 대회 계주 금메달을 딴 조해리(당시 28세)다. 이소연은 만 33세에 첫 올림픽 무대에 선다.
컬링 대표팀은 종목 사상 첫 올림픽 금메달을 노린다. ‘팀 킴’의 2018년 평창 대회 여자부 은메달이 유일한 컬링 메달로 남아 있다. 여자부에 경기도청(김은지 설예은 김수지 김민지 설예지), 믹스더블에 김선영-정영석 조가 나선다.
스노보드 대표팀 역시 새 역사를 바라보고 있다. 현재까지 한국 스키·스노보드 종목의 유일한 메달은 ‘배추보이’ 이상호의 평창올림픽 스노보드 남자 평행대회전 은메달이다. 이상호는 같은 종목에서 메달색 바꾸기에 도전한다. 하프파이프 종목에 출전하는 최가온, 이채운 등도 강력한 메달 후보로 꼽힌다. 특히 최가온은 최연소(18세) 스노보드 금메달리스트를 꿈꾼다. 외신들은 올림픽 3연패를 노리는 클로이 김(미국)의 가장 강력한 경쟁자로 최가온을 지목했다.
차준환은 피겨스케이팅 남자싱글 최초의 메달을 정조준한다. 그는 2022년 베이징 대회 5위로 한국 남자싱글 최고 성적을 새로 썼다. 2010년 밴쿠버 대회 금메달, 2014년 소치 대회 은메달을 목에 건 여자싱글의 김연아가 지금까지 한국 유일의 올림픽 피겨 메달리스트다.
통산 다섯 번째 올림픽에 도전하는 알파인스키의 정동현은 한국 선수단 최고령(38세) 선수다. 그는 2010년 밴쿠버 대회를 시작으로 한 번도 빠짐없이 출전하고 있다. 직전 베이징 대회에선 한국 알파인스키 사상 최고 순위(21위)를 기록했다. 정동현은 “10위권 진입을 경험할 단계는 지났다고 생각한다. 이제는 결과로 보여줘야 할 시기”라고 말했다.
박구인 정신영 기자 captain@kmib.co.kr
