LG AI대학원, 사내 과정 마지막 학위 수여식 개최
내달 공식 대학원으로 새출발
LG는 교육부 인가 절차를 마치고 올해 3월 정식 개학을 앞둔 LG AI대학원이 사내 과정으로 운영된 마지막 석·박사 학위수여식(사진)을 열었다고 4일 밝혔다. 학위수여식은 지난 3일 서울 마곡 K스퀘어에 있는 LG AI대학원에서 진행됐다.
졸업생인 나영탁 LG전자 책임연구원과 신윤호 LG유플러스 선임은 공식 인가 대학원과 동일한 수준의 교육을 수료했고, 재학 중 SCI급 논문을 게재하는 등 학술적 성과도 냈다.
LG는 2022년 3월 ‘산업현장형’ AI 전문가 양성을 위해 사내 AI대학원을 설립했다. 지난 5년간 석사 졸업생 13명, 박사 졸업생 2명을 배출했다. LG AI대학원은 지난해 말 교육부로부터 국내 최초로 공식 석·박사 학위 수여가 가능한 대학원으로 인가받았으며, 다음달 입학시험을 통과한 석사 과정생 11명, 박사 과정생 6명과 함께 새출발한다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사