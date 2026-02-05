‘라이브쇼 거장’ 해미시 해밀턴… BTS 광화문 컴백 공연 맡는다
약 4년 만에 복귀하는 방탄소년단(BTS)의 광화문 컴백 공연에 세계적인 라이브 연출 거장이 합류한다. ‘지상 최대의 쇼’로 불리는 미국 슈퍼볼 하프타임쇼와 2012년 런던올림픽 개막식 등을 지휘한 해미시 해밀턴(60·사진) 감독이다.
4일 가요계에 따르면 해밀턴 감독은 다음 달 21일 서울 광화문광장에서 열리는 ‘BTS 컴백 라이브: ARIRANG(아리랑)’의 총연출을 맡는다. 도심 한복판에서 열리는 초유의 이벤트인 만큼, 그의 합류는 무대 구성부터 동선·관객 배치 등 공연의 완성도를 좌우할 핵심 요소로 꼽힌다.
해밀턴 감독은 2010년부터 2018년까지 총 8차례 슈퍼볼 하프타임쇼 연출을 맡았다. 마돈나, 비욘세, 리아나, 켄드릭 라마, 저스틴 팀버레이크 등 세계 최정상급 아티스트의 무대를 진두지휘해 왔다.
그는 북미 4대 엔터테인먼트 이벤트로 불리는 에미상, 그래미, 오스카(아카데미 시상식), 슈퍼볼 하프타임쇼를 모두 연출한 세계 유일의 감독이다. 2012년 런던올림픽 개막식 연출 공로로 영국 아카데미(BAFTA) 평생공헌상을 받기도 했다. 다음 달 20일 정규 5집 ‘아리랑’을 발매하는 BTS는 넷플릭스를 통해 전 세계에 생중계되는 광화문 컴백 무대를 시작으로 본격적인 활동에 돌입한다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사