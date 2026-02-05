포스코 제철소서 휴머노이드와 작업자 함께 일한다
美 로봇기업 페르소나AI와 MOU
철강제품 물류관리 협업 검증
포스코그룹이 제철소 내 철강제품 물류 관리에 휴머노이드 로봇을 투입하며 제조 현장 ‘피지컬 인공지능(AI)’ 도입에 속도를 내고 있다.
포스코그룹은 지난 3일 포스코DX 경기도 성남 판교사옥에서 포스코·포스코DX·포스코기술투자 및 미국 휴머노이드 스타트업 페르소나 AI와 산업용 휴머노이드 로봇의 현장 적용을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 4일 밝혔다. 포스코그룹은 지난해 페르소나 AI에 모두 300만 달러를 투자했다.
향후 포스코는 제철소 현장에 휴머노이드 로봇 도입이 가능한 작업 지점 발굴과 현장 적용성 평가를 담당한다. 포스코DX는 로봇 자동화 시스템 설계·구축 및 제철소 특화 모델 공동개발을 맡는다. 포스코기술투자는 아이디어나 기술의 현실화 가능 여부를 미리 작은 규모로 시험해보는 사업검증(PoC) 수행을 지원하고, 페르소나 AI는 제철소 현장에 최적화된 휴머노이드 로봇 플랫폼 개발과 구현을 책임질 예정이다.
포스코그룹과 페르소나 AI는 이달부터 제철소에서 생산하는 철강재 코일의 물류 관리에 페르소나 AI의 휴머노이드 로봇 사업 검증에 나선다. 무게가 수십 t에 달하는 압연 완성품 코일을 하역하기 위해서는 크레인 작업이 필요한데, 크레인 벨트를 코일에 체결하는 작업을 휴머노이드 로봇이 현장 작업자와 협업하는 방식이다.
20~40t 무게의 코일을 다루는 물류 작업은 사고의 위험이 높은 데다 반복작업으로 인한 근골격질환 위험도 잠재돼 있는데, 포스포 측은 휴머노이드 로봇을 투입해 이러한 문제를 해결할 수 있을 것으로 기대한다.
포스코그룹은 지난해부터 이송과 자재 준비 등 터미널 물류 공정에 휴머노이드 로봇을 도입하는 방안을 검토해 왔다. 이번 실증 과정을 통해 휴머노이드 로봇의 안전성과 협업 가능성이 확인되면 현장 투입 규모를 확대하고 다양한 물류 현장에 적용할 계획이다.
차민주 기자 lali@kmib.co.kr
