‘BTS 컴백’에 20만명 몰린다… 서울시 안전 관리 총력
오세훈 “서울 매력 전 세계에 각인”
바가지요금 등 불공정 방지책 마련
서울시가 다음 달 21일 광화문광장에서 열리는 그룹 방탄소년단(BTS)의 컴백 공연과 관련해 안전 관리와 바가지요금 근절을 포함한 종합 대책을 마련한다. 오세훈(사진) 서울시장은 “서울시 입장에서 정말 잘 활용해야 할 기회”라며 철저한 준비를 강조했다.
서울시는 4일 오 시장 주재로 ‘BTS 컴백 행사 관련 현안 점검회의’를 열었다. 시는 광화문광장, 서울광장 등 주요 장소에 대규모 인파 밀집이 예상됨에 따라 종합 안전관리 대책을 추진키로 했다. BTS 측은 행사 당일 최대 20만명의 인파가 몰릴 것으로 예상한다.
시는 전문가 자문을 근거로 행사장 구역을 세분화해 취약 관리 지역이 발생하지 않도록 할 계획이다. 행사 주최 측에 인파 규모에 대비해 충분한 인원 지원을 요청, 공연장과 행사장 주변에 배치할 계획이다.
인파 동향 모니터링도 강화한다. 재난안전상황실을 중심으로 실시간 도시데이터와 CCTV를 활용해 인파 밀집도도 특별 관리한다. 공연 당일 시간대별 안전 대책을 마련하고, 특정 구간으로 인파가 집중되는 상황을 사전에 차단하는 현장 통제도 병행한다.
행사 시간대 광화문 일대 지하철역 무정차 통과나 열차 탄력 운행도 검토한다. 보행 안전 확보를 위해 ‘따릉이’와 공유 개인형 이동수단 대여를 일시 중단한다. 불법 노점상 및 불법주차 단속 등도 함께 추진한다.
시는 외국인 관광객을 대상으로 한 바가지요금 등 불공정행위를 방지하는 대책도 추진한다. 자치구와의 합동점검을 통해 숙박업소 요금 게시 준수 여부, 예약 취소 유도 등 불공정 행위를 집중 단속키로 했다. 전통시장과 관광 밀집 지역에는 ‘암행 점검원’을 활용한 현장점검을 진행할 예정이다.
오 시장은 “전 국민이 기다리고 있는 것 같다. BTS 컴백 공연은 ‘글로벌 문화 수도 서울’의 매력을 전 세계에 각인시킬 수 있는 절호의 기회”라며 “인파 안전, 바가지요금, 즐길거리까지 전방위적으로 챙겨 전 세계 시민이 즐길 수 있는 글로벌 관광도시 서울을 만들겠다”고 밝혔다.
