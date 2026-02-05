신한금융 포용력 확대… 1000억 출연해 청년 자립 지원
청년처음적금·국민성장펀드 검토
신한금융그룹이 청년층과 지방 취약층의 자립을 뒷받침하기 위해 신한미소금융재단에 1000억원을 출연한다고 4일 밝혔다. 이재명정부의 금융 정책에 맞춰 신한금융의 포용력을 확대하기 위해 이뤄졌다. 출연금은 서민금융진흥원의 청년층·지방 취약층 대상 정책금융 사업을 지원하는 데 쓰일 전망이다.
신한금융은 미소금융대출 성실 상환자를 대상으로 상환액 일부를 매칭 자금으로 책정해 ‘청년처음적금’에 적립하거나, 오는 6월 출범하는 ‘국민성장펀드’에 대신 투자해주는 식의 자산 형성 인센티브 모델 마련도 검토하고 있다.
진옥동 신한금융 회장은 “신한미소금융재단은 출연금을 바탕으로 그룹의 서민금융을 책임질 실질적인 거점으로 도약하게 될 것”이라며 “청년층·지방 취약층의 성실한 금융 이용이 자립과 미래 준비로 이어질 수 있도록 포용금융을 계속 고도화하겠다”고 말했다.
김진욱 기자 reality@kmib.co.kr
