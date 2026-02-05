하나금융, 생산적 금융 실행력 강화… ‘원 IB 포럼’ 개최
하나금융그룹이 생산적 금융 실행력을 높이기 위한 ‘원(One) IB(투자은행) 포럼’을 개최했다고 4일 밝혔다.
서울 여의도 하나증권 본사에서 열린 이 포럼에서는 하나증권 리서치센터와 하나금융연구소의 분석을 바탕으로 생산적 금융을 대표하는 국가 첨단 전략 산업에 대해 깊은 논의가 이뤄졌다. 하나증권은 자사를 중심으로 그룹의 IB 실행 체계를 개편한 원 IB의 취지와 추진 전략을 소개하고, 세계 반도체 업황 전망을 공유했다. 하나금융연구소는 AI 산업 급성장에 따른 전력 수요 폭증 등 미래를 공유했다.
함영주 하나금융 회장은 “금융이 산업의 성장을 제대로 도우려면 깊이 있는 이해가 반드시 필요하다”면서 “이 포럼을 정례화해 그룹 역량을 강화하고 생산적 금융을 신속하고 체계적으로 지원하겠다”고 말했다.
김진욱 기자 reality@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사