시사 전체기사

하나금융, 생산적 금융 실행력 강화… ‘원 IB 포럼’ 개최

입력:2026-02-05 00:42
공유하기
글자 크기 조정

하나금융그룹이 생산적 금융 실행력을 높이기 위한 ‘원(One) IB(투자은행) 포럼’을 개최했다고 4일 밝혔다.

서울 여의도 하나증권 본사에서 열린 이 포럼에서는 하나증권 리서치센터와 하나금융연구소의 분석을 바탕으로 생산적 금융을 대표하는 국가 첨단 전략 산업에 대해 깊은 논의가 이뤄졌다. 하나증권은 자사를 중심으로 그룹의 IB 실행 체계를 개편한 원 IB의 취지와 추진 전략을 소개하고, 세계 반도체 업황 전망을 공유했다. 하나금융연구소는 AI 산업 급성장에 따른 전력 수요 폭증 등 미래를 공유했다.

함영주 하나금융 회장은 “금융이 산업의 성장을 제대로 도우려면 깊이 있는 이해가 반드시 필요하다”면서 “이 포럼을 정례화해 그룹 역량을 강화하고 생산적 금융을 신속하고 체계적으로 지원하겠다”고 말했다.

김진욱 기자 reality@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
김진욱 기자
디지털뉴스부
김진욱 기자
791
온 세상 소식을 전합니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
김선호 측 “1인 법인 운영 무지…개인소득세 추가 납부”
수백억대 재산 받고도 “더 줘”…노모 폭행한 형제, 1심 집행유예
국민 선정 한국 대표 기업은 ‘삼성’…광고 모델은 ‘이 사람’
[단독] 한학자 “실명 상태서 3차례 낙상” 또다시 보석 요청
대표 매장 잠실점까지 문 닫는다… 홈플러스 “대안없다” 호소
李 대통령 “대비 안 한 다주택자 책임…집값 고통 국민 배려해야”
“과장된 해석으로 돈 버는 유튜버들”…백종원 법적 대응
“갈라치기를 업으로 여긴다” 양이원영, 이언주 맹비난
국민일보 신문구독